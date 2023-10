FPÖ-Chef Kickl zeigt sich im Österrreich-Trikot

Das ÖFB-Team hat sich für die EURO 2024 qualifiziert. Das freut auch heimische Politiker. Der FPÖ-Chef postete ein Foto von sich im Team-Trikot.

Nach dem 1:0-Sieg über Aserbaidschan am Montagabend in Baku hat sich die österreichische Fußball-Nationalmannschaft für die EM in Deutschland nächstes Jahr qualifiziert. Die Freude bei den Fans des rot-weiß-roten Teams ist riesig. Es ist die dritte erfolgreiche EURO-Qualifikation in Serie.

Gratulationen kamen gleich nach dem Schlusspfiff unter anderem von der heimischen Politik. "Ihr seid spitze", heißt es im Posting des FPÖ-Chefs Herbert Kickl. Er zeigte sich dabei in einem Österreich-Trikot. "Unsere Fußball-Nationalmannschaft hat sich heute endgültig für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch", so der FP-Politiker.

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gratulierte dem Nationalteam. "Ein großartiger Erfolg für Österreich!", freut er sich über das Erreichen der EM-Endrunde.