Beckenbauer (†78): Das Foto von seinem letzten Auftritt

Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben.

Franz Beckenbauer hatte sich bereits vor längerer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Grund: Gesundheitliche Rückschläge. So litt er an Herzproblemen, Parkinson und einem Augeninfarkt. Er konnte daher auch beim Treffen im Sommer 2023 "seiner" Weltmeister von 1990 in Grassau im Chiemgau nicht dabei sein.

Die Fußball-Legende Beckenbauer zeigte sich zuletzt am 6. Januar 2023 beim traditionellen Karpfen-Essen in Kitzbühel im Hotel "Kitzhof". Auf dem Foto seines letzten öffentlichen Aufrtittes sind von links nach rechts Joel Beckenbauer, Hoteldirektor Johannes Mitterer, Heidi und Franz Beckenbauer, Küchenchef Jürgen Bartl zu sehen. Mit dabei waren auch Gäste wie Maria Höfl-Riesch und Fußball-Weltmeister Andi Brehme.

Das letzte Mal in einem Fußball-Stadion war der "Kaiser" am 26. August 2022. Allerdings nicht bei seinem FC Bayern, sondern bei der Bundesliga-Partie zwischen 1899 Hoffenheim und FC Augsburg, weil er in einer Klinik in der Nähe behandelt wurde.