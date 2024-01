Unheimliches Timing: Beckenbauer-Doku läuft kurz nach Todesmeldung

Nur Stunden nach der Todesmeldung: Ab 20.30 Uhr zeigte die ARD die neue Dokumentation "Beckenbauer".

Deutschlands Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Montag mit. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen", heißt es in der Mitteilung. Trauernde Fans konnten Montagabend Beckenbauers Leben in einem neuen Film Revue passieren lassen.

Beckenbauer-Doku läuft kurz nach Todesmeldung

Unheimliches Timing. Um 20.30 Uhr, nur Stunden nach der Todesmeldung, lief mit "Beckenbauer" eine neue Doku über die Fußball-Legende im ARD. Der Film wurde bereits am Sonntag, an Beckenbauers Todestag, vor der "Tagesschau" beworben.

In der Doku "Beckenbauer" kommen Fußball-Ikonen wie Günter Netzer, Paul Breitner und Lothar Matthäus zu Wort und sprechen über den "Kaiser" als Mitspieler, Trainer und Fußballer. Neben unbekanntem Archivmaterial wird auch das das Privatleben Beckenbauers gezeigt. so kommt etwa Bruder Walter Beckenbauer vor und spricht über die gemeinsame Kindheit.