Neureuther macht Ski-Star Heiratsantrag

Am Freitag gab der norwegische Skirennläufer Lucas Braathen (23) völlig überraschend seinen Rücktritt bekannt. Zahlreiche Stars der Szene reagierten auf den Paukenschlag. Ein besonderes Angebot bekam Braathen von Felix Neureuther.

Lucas Braathen hat am Freitag überraschend seine Karriere beendet. Er meinte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Sölden: "Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Aber in den letzten Monaten war ich nicht mehr glücklich." Zuletzt stritt er sich mit dem norwegischen Skiverband wegen Sponsoring-Richtlinien. Das Team ist nun im Schockzustand.

Der 23-jährige Norweger gehörte zu den aufstrebenden Stars im Ski-Zirkus. Er holte in der vergangenen Saison erstmals die Kristallkugel im Slalom. Er gewann fünf Weltcuprennen, darunter den Riesentorlauf von Sölden 2020. Er hätte die Entscheidung schon vor vier Wochen gefällt, erklärte Braathen. "Jetzt bin ich das erste Mal seit sechs Monaten glücklich und ich fühle mich das erste Mal seit Jahren frei."

Zwist mit dem Verband

Der Zwist mit dem Verband sei ein Mitgrund für den Rücktritt, meinte Braathen. Er modelte für die Modemarke "J. Lindeberg" und stieß damit offenbar den Verband NSF vor den Kopf, der von "Helly Hansen" ausgestattet wird. Vater Bjørn Braathen sparte nicht mit harscher Kritik am Verband und sprach von Mobbing. Sein Sohn habe sich um Zusammenarbeit bemüht, das sei aber aussichtslos gewesen.

Vor Lucas Braathen waren auch bereits die Superstars Aksel Lund Svindal und Henrik Kristoffersen im Clinch mit der norwegischen Verbandsführung gewesen, die ihnen einen eigenen Kopfsponsor verbot. Der Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo verließ im April die Nationalmannschaft und finanziert sich seine Karriere selbst.

Felix Neureuther: "Ich heirate dich"

Braathen, der amtierende Slalom-Weltcupsieger, verabschiedete sich in einem Video, das er auf Instagram postete vom Skisport mit einem einfachen "Danke" in mehreren Sprachen. Zahlreiche Stars der Szene reagierten in den Kommentaren auf den Clip. Ein besonderes Angebot bekam Braathen von Felix Neureuther.

Der deutsche Ex-Ski-Star Felix Neureuther (39) kommentiert das Video mit seiner gewohnt humorvollen und positiven Art: "Ich kann das nicht glauben!", beginnt er und hat gleich eine Lösung für Braathen bereit, um ihn zum Weitermachen zu bewegen: "Wenn der Grund der Verband ist: Ich würde dich heiraten und dann kannst du für Deutschland starten. Meine Frau wäre damit komplett einverstanden", so Neureuthers "Angebot".

Etwas ernsthafter schreibt der Franzose Johan Clarey in den Kommentaren: "Das kannst du nicht machen !!! Typen, wie du sind so wichtig für unseren Sport, ich hoffe deine Entscheidung ist nicht endgültig. Das System muss sich ändern, aber es ist ein riesiger Verlust für den Skirenn-Welt."