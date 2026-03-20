Bauernregel zum 21. März: "Wie das Wetter auf Benedikt, so ..."

Wird es ein Jahrhundertsommer? Am 21. März entscheidet sich laut einer uralten Wetter-Weisheit das Schicksal unserer kommenden Monate. Wir verraten Ihnen, was die Bauernregel genau für das Wetter bedeutet.

Pünktlich zum 21. März erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Neugier aller Hobbygärtner:innen. Während wir die ersten warmen Strahlen auf dem Balkon genießen, rückt ein ganz besonderes Datum in den Fokus: der Benediktstag. In der Welt der Bauernregeln gilt dieser Tag als das ultimative „Sommer-Orakel“. Doch was ist dran an der alten Prophezeiung?

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Der 21. März: Die magische Formel für den Sommer

Der 21. März markiert die astronomische Frühlings-Tagundnachtgleiche, Tag und Nacht halten sich perfekt die Waage. In alten Bauernkalendern ist dieser Termin als entscheidender „Lostag“ markiert. Die überlieferte Regel ist simpel, aber gewichtig: „Wie das Wetter auf Benedikt, so es den ganzen Sommer schickt.“ Wer also am 21. März bei strahlendem Sonnenschein im Garten arbeitet, darf laut Tradition auf einen heißen und beständigen Sommer hoffen.

Mehr als nur Aberglaube: Die Wissenschaft dahinter

Was im ersten Moment nach Nostalgie klingt, hat einen handfesten meteorologischen Kern. Viele Bauernregeln basieren auf jahrhundertelangen Naturbeobachtungen. Rund um den März stellt sich die großräumige Wetterzirkulation über Europa um. Wenn sich in dieser Phase stabile Hochdrucklagen festsetzen, fungieren sie oft als Weichensteller für die kommenden Monate. Milde Luftmassen, die jetzt dominieren, können den Charakter des gesamten Quartals prägen.

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Was das für Ihren Garten bedeutet

Für uns im Garten und auf der Terrasse heißt das: Beobachten lohnt sich! Ein stabiler Frühlingsstart ist das Startsignal für die Planung. Sollten wir uns auf einen trockenen Rekordsommer einstellen, sind jetzt Hacks zur Wasserspeicherung und die Auswahl hitzeresistenter Pflanzen gefragt.

Egal, ob Sie an die alte Regel glauben oder nicht - der 21. März ist der perfekte Moment, um die Gartensaison offiziell einzuläuten und die Sonnenstunden zu zählen. Wir halten die Daumen gedrückt, dass Benedikt uns mit reichlich Sonnenschein verwöhnt!