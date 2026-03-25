Blumen bis Kompost: Vielfältige Pläne für die Gartensaison

Der Trend geht zum Kompostieren: Was der Kaffee dazu beiträgt.

Was haben die Österreicher:innen heuer im Garten und am Balkon vor? Dieser Frage ist Nespresso nachgegangen und hat in einer repräsentativen Umfrage Einblicke in die Gartenpläne 2026 gewonnen. Das Ergebnis: Gartenarbeit liegt 2026 im Trend. 79,2 Prozent der Befragten haben konkrete Pläne. An der Spitze liegt das Pflanzen von Balkonblumen (29 Prozent), Kräutern und Gemüse (27,3 Prozent) sowie die Pflege und das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen (28,7 Prozent). Nur jede fünfte Person gibt an, gar keine Pläne zu haben.

Kräuteraufzucht daheim

Das Anlegen eines Kräuterbeets ist nicht nur besonders beliebt, es ist auch einfach und lässt sich sowohl in der Wohnung als auch am Balkon oder im Garten umsetzen. Ein bisschen sollte man sich aber informieren, denn nicht jedes Kraut wächst wie Unkraut. Basilikum bezeichnet Sophie Buchmayer, Gründerin von Projekt Stattgarten, als die "Drama-Queen" unter den Kräutern. Die Expertin unterstützt Wiener:innen auf dem Weg zum perfekten Stadtgarten und gibt ihr Wissen in Urban Gardening Workshops weiter.

Kompost ist gefragt

Ein Thema, das urbane Hobby-Gärtner:innen brennend interessiert, ist nicht nur das Pflanzen, sondern auch das Kompostieren. 25,1 Prozent der Österreicher:innen nutzen bereits einen Komposter. Sehr gefragt ist das Kompostieren bei Jüngeren: 22,2 Prozent der Gen Z können sich vorstellen, einen Komposter oder Wurmkomposter anzulegen.

Kaffeesatz als Nährstofflieferant

Und was kommt auf den Kompost? An erster Stelle stehen Obst- und Gemüsereste, dicht gefolgt von Kaffeesatz: 63,2 Prozent der Befragten verwerten ihn in ihrem Komposter. Nespresso bietet mit seiner HOME COMPOSTABLE Collection - eine Alternative zu den recycelbaren Aluminiumkapseln - Kaffeeliebhaber:innen jetzt auch die Möglichkeit, ihre Kaffeekapseln einfach zu Hause zu kompostieren.

© Nespresso/Eugen Nemecek

Kapseln im Kompost

Die Zugabe von Kaffeesatz liefert viele Nährstoffe, die man nach erfolgreicher Kompostierung für die eigenen Pflanzen nutzen kann. "Die Kapseln können direkt nach der Zubereitung gemeinsam mit anderen Küchenabfällen auf den Kompost. Dank des innovativen Materials, das zu 82 % aus Papierzellstoff besteht, zersetzen sie sich innerhalb weniger Monate vollständig. Beim Einsetzen oder Düngen mit der Komposterde werden die Nährstoffe des Kaffeesatzes dann an die Pflanzen abgegeben", erläutert Marianne Neumüller-Klapper, Operations & Sustainability Director bei Nespresso Österreich.

© Nespresso/Eugen Nemecek

Die HOME COMPOSTABLE Collection umfasst vier aromatische Kaffees: Ispirazione AOSTA, Ispirazione SICILIA, Ispirazione PALERMO und DECAFFEINATO.

Kompostieren in der Wohnung

Für den eigenen Kompost braucht es weder Garten noch Balkon. Mit einer Wurmkiste oder einem Bokashi-Eimer kann man auch in der Wohnung geruchsfrei und hygienisch kompostieren und gewinnt so wertvollen Dünger für Zimmerpflanzen.