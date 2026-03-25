Schokolade, Schinken – und eine Überraschung: So kauft Österreich für Ostern ein

Wenn Ostern vor der Tür steht, verändert sich auch das Einkaufsverhalten der Österreicher:innen. Eine aktuelle Datenanalyse der Lieferplattform foodora zeigt: Rund um das Osterwochenende dominieren traditionelle Klassiker – allen voran Milchschokolade. Und davon darf es gerne ein bisschen mehr sein.

Für die Analyse wurden Bestelldaten rund um das Osterfest aus den Jahren 2022 bis 2025 ausgewertet. Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die kulinarischen Gewohnheiten der Österreicher:innen – und zeigen auch, wie sehr sich diese von anderen europäischen Ländern unterscheiden.

Milchschokolade bleibt unangefochtene Nummer eins

Beim süßen Ostervergnügen zeigt sich Österreich ausgesprochen traditionsbewusst: Ganze 94,5 Prozent der bestellten Schokolade entfallen auf Milchschokolade. Weiße Schokolade kommt lediglich auf rund 4,6 Prozent, während dunkle Schokolade weiterhin eine Nischenrolle spielt – auch wenn ihr Anteil zuletzt leicht gestiegen ist.

Auffällig ist auch die Größe der bestellten Schokoladenprodukte. Während in vielen europäischen Märkten immer häufiger kleine Snacks unter 50 Gramm gekauft werden, greifen österreichische Kund:innen lieber zu größeren Schokoladenformaten bis 100 Gramm. Besonders große Produkte über 200 Gramm sind hierzulande sogar überdurchschnittlich beliebt – oft landen sie als Geschenk im Osternest.

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Gut geplant: Der Oster-Einkauf beginnt früh

Auch beim Zeitpunkt der Bestellungen zeigen sich klare Muster. Anders als in vielen anderen Ländern wird in Österreich früh geplant. Besonders viele Bestellungen werden rund acht Tage vor Ostern aufgegeben.

Schinken bleibt Klassiker – doch Huhn holt auf

Beim traditionellen Osteressen bleibt Schinken weiterhin der klare Favorit und machte zwischen 2022 und 2024 konstant mehr als 90 Prozent der Bestellungen in dieser Kategorie aus.

2025 zeichnet sich allerdings ein deutlicher Wandel ab: Hühnerfleisch erlebt einen überraschenden Boom. Sein Anteil stieg von rund 8,5 Prozent im Jahr zuvor auf 32 Prozent – der stärkste jährliche Anstieg unter allen analysierten Ländern.

Auch beim Gemüse setzen Österreicher:innen auf Frische: Rund 87,8 Prozent der Bestellungen entfallen auf frisches Gemüse, während Tiefkühlprodukte weiterhin eine deutlich kleinere Rolle spielen.

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Europa tickt an Ostern anders

Der Vergleich mit anderen europäischen Märkten zeigt, wie unterschiedlich die Ostertraditionen sein können. In Schweden liegt der Anteil von Tiefkühlgemüse mit 18,5 Prozent deutlich höher als in Österreich. Gleichzeitig sind Schinken und Huhn beim Osteressen dort nahezu gleich beliebt.

In Norwegen dagegen dominiert Milchschokolade sogar noch stärker: 99 Prozent der Schokoladenbestellungen entfallen dort auf diese Sorte. Außerdem ist Norwegen der einzige analysierte Markt, in dem der Bestellhöhepunkt erst am Ostersonntag selbst erreicht wird.

Österreichs Nachbar Tschechien zeigt wiederum eine besondere Vorliebe für weiße Schokolade, während in Ungarn die größte Vielfalt bei Schokolade zu finden ist – dort hat dunkle Schokolade mit 14,7 Prozent einen deutlich höheren Anteil. Zudem liegt beim Osteressen Huhn klar vor Schinken.

Tradition bleibt – aber die Bestellung wird digital

Die Analyse macht deutlich: Ostertraditionen sind in Österreich weiterhin stark verankert. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie eingekauft wird. Immer mehr Menschen erledigen ihre Osterbesorgungen online – und lassen sich Schokolade, Schinken oder Gemüse bequem nach Hause liefern.