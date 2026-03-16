Tschechen mussten von Dachstein geholt werden

Nebel verhinderte den Einsatz eines Notarzthubschraubers.

OÖ. In der Nacht auf Montag gerieten fünf tschechische Wanderer am Dachstein in Schwierigkeiten und mussten von der Bergrettung aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Um 22.30 Uhr schlugen die Bergsteiger Alarm – woraufhin Einsatzkräfte gleichzeitig von zwei Seiten den Aufstieg begannen: von Hallstatt in Oberösterreich sowie von Ramsau am Dachstein in der Steiermark.

Der Wirt der Simonyhütte ist auch Bergretter und war als Erster bei der Gruppe. Die Wanderer hatten ihre Leistungsfähigkeit überschätzt; ein Mitglied der Gruppe zeigte bereits deutliche Anzeichen von Unterkühlung und Erschöpfung. Kurz nach ein Uhr nachts gelang es den Bergrettern, die Gruppe zu erreichen und zur Simonyhütte zu bringen