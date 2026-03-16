195 statt 70 km/h: Raser ohne gültigen Führerschein

34-Jähriger war ohne Führerschein unterwegs und verweigerte einen Alkoholtest.

Pinsdorf. In der Nacht auf Montag kurz vor Mitternacht wurde der 34-jährige Bosnier, der im Bezirk Gmunden lebt, mit 128 km/h in einer 80 km/h-Beschränkung gemessen. Er wollte der Kontrolle entgehen und fuhr viel zu schnell davon. Die Beamten verfolgten ihn. Zwischen Regau und Vöcklabruck in einem Bereich mit 70 km/h-Beschränkung, wurde der Mann mit 195 km/h gemessen. Kurz vor der sogenannten Himmelreichkreuzung konnte er schließlich von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Der Lenker hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Es bestand der Verdacht einer Alkoholisierung, jedoch verweigerte der Mann einen Alkotest. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet.