Sintflut-Regen: ESC-Village am Rathausplatz geräumt

Wetter-Schock für Tausende Song-Contest-Fans in der Wiener Innenstadt: Am Montagabend sorgte ein heftiges Unwetter am Rathausplatz für chaotische Szenen und durchnässte Besucher im ESC-Village.

Das Unwetter zog Montagabend über die Wiener Innenstadt und verwandelte das ESC-Village innerhalb kürzester Zeit in eine Zone des Chaos. Die enormen Regenmengen gingen plötzlich über dem Rathausplatz nieder, während sich dort tausende Besucher aufhielten.

Flucht vor dem Starkregen

Es dauerte nicht lange, bis die Fans vor dem Wiener Rathaus komplett durchnässt waren. Unter den Song-Contest-Anhängern spielten sich hektische Szenen ab, als viele panisch versuchten, Schutz vor den herabprasselnden Wassermassen zu finden. Beliebte Zufluchtsorte waren dabei die Gastrostände, Zelte oder sonstige überdachte Bereiche auf dem Gelände.

Bleibt für heute geschlossen

Noah Schönhart, der für die ESC-Village zuständige Sprecher der stadt wien marketing gmbh, sagte gegenüber der APA zunächst, dass es noch nicht absehbar ist, ob an diesem Montag noch einmal geöffnet werden kann. Kurz danach hieß es, dass das Village für den restlichen Tag geschlossen bleibt. Alle für heute geplanten Programmpunkte entfallen. Der Normalbetrieb hätte heute um Mitternacht geendet.

Schönhart ersuchte Personen, die trotz der unwirtlichen Wetterverhältnisse die ESC-Village besuchen wollen, dies vorerst zu unterlassen. Falls das Areal wieder geöffnet wird, werde dies unter anderem per "ivie", der City Guide App, oder über die Social-Media-Kanäle der Stadt Wien mitgeteilt werde.

ESC am Rathausplatz

Der Rathausplatz steht derzeit ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Eine Woche lang wird dort mit Musik, Public Viewing und zahlreichen Events gefeiert. Direkt vor dem Rathaus bildet die große Hauptbühne das Zentrum des Geschehens. Für die Live-Übertragungen wurden insgesamt 15 LED-Screens auf dem Platz verteilt.

Riesiges Areal für Fans

Das Village ist für bis zu 30.000 Fans ausgelegt und bietet eine umfangreiche Infrastruktur. Neben der Bühne gibt es 14 Gastrostände, zehn Sponsoren-Bereiche, Merchandise-Zelte, eine Karaoke-Zone und einen Photopoint. Auch ein eigener Bereich für Menschen mit Behinderungen wurde eingerichtet.

Stimmung trotz Unwetter getrübt

Die ausgelassene Stimmung bekam durch das kräftige Unwetter einen heftigen Dämpfer. Die Wassermassen prasselten unaufhörlich auf den Platz nieder. Trotz der widrigen Bedingungen und der Tatsache, dass sie klatschnass waren, harrten viele Fans dennoch weiter im ESC-Village aus, um die Atmosphäre der Song-Contest-Woche nicht vorzeitig verlassen zu müssen.