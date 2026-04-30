Wirbel um Anti-Kickl-Plakat mitten in Wien

An einer Haltestelle auf der Ringstraße wurden "Anti-Kickl-Plakate" angebracht.

Ein rätselhaftes Plakat sorgt derzeit in Wien für Aufregung. Auf der Ringstraße bei der Urania wurde ein Anti-Kickl-Sujets aufgestellt. Darauf zu sehen ist der FPÖ-Chef unter dem Titel "Kickls Freunde" zusammen mit Viktor Orban, Donald Trump und Wladimir Putin.

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Die drei umstrittenen Machthaber reden dabei mit Botschaften wie "EU sabotieren“, „Freundschaftsvertrag! Krieg“ oder „Ich bombardiere! Ihr zahlt!“. auf Kickl ein. Die Botschaft darunter: „Österreich braucht echte Patrioten! Keine Marionetten.“

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Wer hinter den Plakaten steckt, ist noch unklar. Die Optik und die Botschaft lässt aber eine ÖVP-Kampagne vermuten. Inhaltlich erinnert sie an jüngste politische Debatten, in denen die FPÖ für ihre Nähe zu Politikern wie Orbán oder Trump von der Volkspartei scharf kritisiert wurde.