Wirbel um Anti-Kickl-Plakat mitten in Wien

An einer Haltestelle auf der Ringstraße wurden "Anti-Kickl-Plakate" angebracht.
Ein rätselhaftes Plakat sorgt derzeit in Wien für Aufregung. Auf der Ringstraße bei der Urania wurde ein Anti-Kickl-Sujets aufgestellt. Darauf zu sehen ist der FPÖ-Chef unter dem Titel "Kickls Freunde" zusammen mit Viktor Orban, Donald Trump und Wladimir Putin.
Die drei umstrittenen Machthaber reden dabei mit Botschaften wie "EU sabotieren“, „Freundschaftsvertrag! Krieg“ oder „Ich bombardiere! Ihr zahlt!“. auf Kickl ein. Die Botschaft darunter: „Österreich braucht echte Patrioten! Keine Marionetten.“
Wer hinter den Plakaten steckt, ist noch unklar. Die Optik und die Botschaft lässt aber eine ÖVP-Kampagne vermuten. Inhaltlich erinnert sie an jüngste politische Debatten, in denen die FPÖ für ihre Nähe zu Politikern wie Orbán oder Trump von der Volkspartei scharf kritisiert wurde.