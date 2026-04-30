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Anti-Kickl-Plakate
© Privat

"Kickls Freunde"

Wirbel um Anti-Kickl-Plakat mitten in Wien

30.04.26, 13:40
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An einer Haltestelle auf der Ringstraße wurden "Anti-Kickl-Plakate" angebracht.

Ein rätselhaftes Plakat sorgt derzeit in Wien für Aufregung.  Auf der Ringstraße bei der Urania wurde ein Anti-Kickl-Sujets aufgestellt. Darauf zu sehen ist der FPÖ-Chef unter dem Titel "Kickls Freunde" zusammen mit Viktor Orban, Donald Trump und Wladimir Putin.

Anti-Kickl-Plakate
© Privat

Die drei umstrittenen Machthaber reden dabei mit Botschaften wie "EU sabotieren“, „Freundschaftsvertrag! Krieg“ oder „Ich bombardiere! Ihr zahlt!“. auf Kickl ein. Die Botschaft darunter: „Österreich braucht echte Patrioten! Keine Marionetten.“  

Anti-Kickl-Plakate
© Privat

Wer hinter den Plakaten steckt, ist noch unklar. Die Optik und die Botschaft lässt aber eine ÖVP-Kampagne vermuten. Inhaltlich erinnert sie an jüngste politische Debatten, in denen die FPÖ für ihre Nähe zu Politikern wie Orbán oder Trump von der Volkspartei scharf kritisiert wurde.

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