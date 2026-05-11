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Gas-Explosion in Leoben: Arbeiter (56) gestorben
© Getty

Steiermark

Gas-Explosion in Leoben: Arbeiter (56) gestorben

11.05.26, 20:38
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Der bei einer Gasexplosion auf einem Firmenareal in Leoben am vergangenen Mittwoch lebensbedrohlich verletzte Arbeiter ist gestorben. 

Der 56-Jährige aus dem Bezirk Leoben erlag im Landeskrankenhaus Graz seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Bei der Explosion waren sechs Arbeiter verletzt worden. Die Ursache der Detonation war Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes.

Zu der Gasexplosion war es gegen 17.15 Uhr in einem Bereich der Firma gekommen, wo Baucontainer standen. Zu diesem Zeitpunkt dürften dort in der Nähe mehrere Bauarbeiter mit Arbeiten beschäftigt gewesen sein, drei von ihnen wurden zum Teil schwerst bzw. lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in Graz (LKH) bzw. Wien (AKH) geflogen, wo sie intensivmedizinisch betreut wurden. Drei weitere wurden leicht verletzt.

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