3:3 – City patzt bei Everton und verliert Boden auf die Gunners

Rückschlag für Pep Guardiola! Manchester City leistet sich am Montagabend einen herben Patzer im Titelrennen. Die Citizens kommen bei Everton nicht über ein 3:3 hinaus und verlieren wertvollen Boden auf Arsenal.

Titel-Drama in der Premier League! Manchester City hat sich am Montagabend auswärts bei Everton einen möglicherweise entscheidenden Fehltritt im Kampf um die Krone geleistet. In einer hochdramatischen Partie erreichten die Citizens im Goodison Park nur ein 3:3-Remis und liegen damit nun fünf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Die Gunners haben zwar eine Partie mehr absolviert, doch der Vorsprung wächst zwei Wochen vor dem Saisonfinale bedrohlich an.

Doku-Doppelpack und Haaland-Tor retten Punkt

Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten. Jeremy Doku (43.) brachte City zunächst in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehte Everton die Partie komplett. Ein Fehler von Marc Guehi ermöglichte Thierno Barry (68.) den Ausgleich, ehe Jake O'Brien (73.) nach einer Ecke und erneut Barry (81.) auf 3:1 erhöhten. City bewies zwar enorme Comeback-Qualitäten und rettete durch Erling Haaland (83.) sowie erneut Doku (98.) in der allerletzten Sekunde noch einen Zähler, doch für die Titel-Ambitionen könnte dieses Unentschieden zu wenig sein.

© Getty

Arsenal im Vorteil

Durch den Punktverlust hat Manchester City den direkten Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Zwar haben die Citizens mit noch vier ausstehenden Partien ein Spiel mehr in der Hinterhand als Arsenal, doch die Hypothek von fünf Punkten Rückstand wiegt schwer. Pep Guardiola und sein Team stehen nun unter maximalem Druck, in den verbleibenden Wochen makellos zu bleiben, während man gleichzeitig auf Ausrutscher der Londoner hoffen muss.