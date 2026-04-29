Wiener Neustadt: Stadtpark ab sofort zertifizierter "Natur im Garten“

Der Stadtpark der Stadt Wiener Neustadt ist ab sofort zertifizierter „Natur im Garten“ Schaugarten. Mit der Neugestaltung zum 150-Jahr-Jubiläum ist er zum grünen Herzstück der Stadt geworden und lädt auf rund 75.000 Quadratmeter zum Verweilen, Spielen, Sporteln, Erholen und Entdecken ein.

Riesige Ehre für Wiener Neustadt! Der wunderschöne Stadtpark hat soeben die begehrte Auszeichnung als „Natur im Garten" Schaugarten erhalten – und das völlig zu Recht! Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Piribauer sind überaus stolz. Seit der kompletten Neugestaltung anlässlich des 150-jährigen Jubiläums im Jahr 2022 hat sich der rund 75.000 Quadratmeter große Stadtpark in ein wahres Paradies verwandelt!

Vier Bereiche, für jeden was dabei

Der traumhafte Rosengarten rund um den Pavillon mit sage und schreibe 90 Hochstammrosen, Staudenbeeten und Strauchrosen – ein Blütenmeer zum Verlieben!

Spiel und Spaß

Hier wartet der höchste Rutschenturm Niederösterreichs und ein riesiger Motorikpark – Kinderaugen leuchten garantiert!

Relax & Chill

Rund um den komplett überarbeiteten Teich lässt sich herrlich entspannen – Trockengarten inklusive!

Jugend & Sport

Fußball, Basketball und ein Boulder-Block – hier wird Bewegung großgeschrieben.

Ohne Chemie dafür mit jeder Menge Natur

Für die begehrte Schaugarten-Auszeichnung gelten strenge Regeln – und der Stadtpark erfüllt sie alle! Gearbeitet wird ausschließlich mit natürlichen Methoden, komplett ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder Torf. Das Ergebnis: Ein echtes Naturparadies mit riesiger Pflanzenvielfalt, imposanten Platanen, einem Tulpenbaum, Igellebensräumen und einem wunderschönen Teich.

Schneeberger dankt seinen Park-Helden

Bürgermeister Schneeberger macht klar: Die Auszeichnung ist vor allem auch ein Dankeschön an die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Grünraum, die täglich dafür sorgen, dass alles blüht und gedeiht. Ohne sie wäre das alles nicht möglich!

Jetzt schon vormerken: Stadtparkfest am 13. Juni

Wer den Park in seiner ganzen Pracht erleben will – am Samstag, 13. Juni steigt das große Stadtparkfest von 11 bis 20 Uhr! Mit Musik, Kulinarik, Kinder- und Jugendprogramm, einer Sportvereinsmeile und dem beliebten Stadtparklauf – ein Fest für die ganze Familie! Und im Pavillon finden während des jährlichen „Kultursommer" regelmäßig Konzerte statt. Wiener Neustadt kann stolz sein – dieser Park ist einfach ein Juwel!