Ripperl-Wahnsinn im Strandcafé zum Saisonstart

Eine Legende feiert ihr 105-jähriges Bestehen. Am Freitag lädt das Strandcafé an der Alten Donau zur großen Geburtstagsparty auf das traditionelle Floß mit den begehrtesten Sitzplätzen am Wasser.

Das Strandcafé an der Alten Donau startet am 1. Mai in die Freiluftsaison und feiert gleichzeitig sein 105-jähriges Bestehen. Nach der langen Winterpause ist die Vorfreude auf ein frisch gezapftes Bier am Wasser heuer besonders groß.

Das markante Floß aus Lärchenholz ist das Herzstück des Betriebs. Bereits im Jahr 1921 wurde das Lokal eröffnet und prägt seither das Bild der Stadt. Während die Gäste auf die Skyline blicken, ziehen im Wasser direkt darunter riesige Karpfen ihre Runden.

Kulinarik unter riesigen Sonnenschirmen

Eine Mannschaft aus 60 Personen kümmert sich um das leibliche Wohl der hungrigen Besucher. Frisch gezapftes Budweiser Budvar vom Fass gehört ebenso zum Angebot wie die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Ripperln. Auch die knusprige Strandcafé-Stelzewird vom Personal serviert. Riesige Sonnenschirme schützen die Gäste und sorgen für einen angenehmen Aufenthalt.

Prominenz am Ufer erwartet

Zahlreiche bekannte Gesichter haben ihr Kommen für den runden Geburtstag bereits zugesagt. Die Besitzerfamilie Yeritsyan erwartet unter anderem Christina Lugner und Tormannlegende Otto Konrad. Auch Schauspielerin Selina Graf sowie Beatrice und Heimo Turin mischen sich unter die feiernde Gesellschaft. Roman Schindler, Conny Kreuter, Herbi Stanonik, Dennis Jale, Fabio Diso, Enya Rock und Victoria Kawka-Rona runden die lange Gästeliste für das Festmahl ab.