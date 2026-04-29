Rauchwolke über der Donaustadt: Großeinsatz auf Müllplatz

Am Müllplatz der MA 48 in der Donaustadt ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Rauchwolken über der Donaustadt. Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr ist auf einem Mistplatz in der Percostraße, auf dem Areal des ehemaligen Rinterzelts, im Bereich des Sperrmülls ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war in der ganzen Region zu sehen.

Unzählige Einsatzkräfte mussten ausrücken, um den Brand zu bekämpfen. Die Berufsfeuerwehr Wien war mit acht Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu löschen.

"Der Wind erschwert die Löscharbeiten", sagt ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber oe24.

© Viyana Manset Haber

Zuvor drohte der Brand auf eine angrenzende Halle überzugreifen. Dabei sollen Teile des Gebäudes schon von den Flammen erfasst worden sein, hieß es von der Berufsfeuerwehr gegenüber der APA. Um die Ausbreitung zu verhindern, wurden unverzüglich mehrere Löschleitungen unter Atemschutz vorgenommen. Zusätzlich erschwerten der böige Wind und die starke Rauchentwicklung die Arbeiten. Die Rauchsäule war weit sichtbar. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute und acht Fahrzeuge, darunter ein Großtanklöschfahrzeug.

Ein Arbeiter wurde leicht verletzt und von der Berufsrettung Wien versorgt. Der Mann konnte inzwischen jedoch in häusliche Pflege entlassen werden. Die Nachlöscharbeiten werden laut der Berufsfeuerwehr bis in den Nachmittag andauern, da große Mengen an gelagerten Materialien mit Hilfe eines Baggers umgeschichtet werden müssen, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können.