Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Feuer in der Donaustadt
© Lukas Kleewein

Löscharbeiten

Rauchwolke über der Donaustadt: Großeinsatz auf Müllplatz

29.04.26, 11:56 | Aktualisiert: 29.04.26, 14:35
Teilen

Am Müllplatz der MA 48 in der Donaustadt ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. 

Rauchwolken über der Donaustadt. Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr  ist auf einem Mistplatz in der Percostraße, auf dem Areal des ehemaligen Rinterzelts, im Bereich des Sperrmülls ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war in der ganzen Region zu sehen.

Unzählige Einsatzkräfte mussten ausrücken, um den Brand zu bekämpfen. Die Berufsfeuerwehr Wien war mit acht Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu löschen. 

"Der Wind erschwert die Löscharbeiten", sagt ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber oe24. 

Rauchwolke über der Donaustadt
© Viyana Manset Haber

Zuvor drohte der Brand auf eine angrenzende Halle überzugreifen. Dabei sollen Teile des Gebäudes schon von den Flammen erfasst worden sein, hieß es von der Berufsfeuerwehr gegenüber der APA. Um die Ausbreitung zu verhindern, wurden unverzüglich mehrere Löschleitungen unter Atemschutz vorgenommen. Zusätzlich erschwerten der böige Wind und die starke Rauchentwicklung die Arbeiten. Die Rauchsäule war weit sichtbar. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute und acht Fahrzeuge, darunter ein Großtanklöschfahrzeug.

Ein Arbeiter wurde leicht verletzt und von der Berufsrettung Wien versorgt. Der Mann konnte inzwischen jedoch in häusliche Pflege entlassen werden. Die Nachlöscharbeiten werden laut der Berufsfeuerwehr bis in den Nachmittag andauern, da große Mengen an gelagerten Materialien mit Hilfe eines Baggers umgeschichtet werden müssen, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen