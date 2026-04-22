Forschung zum Anfassen: Niederösterreich begeht "lange Nacht"

Am Freitag laden rund 300 Stationen in Niederösterreich zur "langen Nacht der Forschung" ein - bei kostenlosem Eintritt.

In ganz Österreich öffnen am 24. April wieder Hochschulen, Labore und Unternehmen von 17 bis 23 Uhr ihre Türen, um Wissenschaft für alle erlebbar zu machen. Dabei wird auch Niederösterreich zur Erlebniswelt für Jung und Alt - bei freiem Eintritt und einem Programm, das Neugier weckt. Dabei präsentieren in zehn Regionen mehr als 90 Einrichtungen ihre Arbeit.

© Maximilian Fischer

Konkret warten an rund 30 Standorten über 300 Stationen auf wissbegierige Besucher, wo es keineswegs um trockene Theorie, sondern viel mehr ums Mitmachen geht. Vor Ort können spannende Experimente ausprobiert und moderne Technik erlebt werden, zudem gibt es die Möglichkeit, direkt mit Experten ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge, Führungen und eigene Stationen für Kinder und Familien.

Erlebnisregionen in Niederösterreich

Asparn an der Zaya

Baden

Klosterneuburg

Krems - ecoplus Technopol

Melk

Sankt Pölten

Tulln - ecoplus Technopol

Wiener Neustadt - ecoplus Technopol

Wieselburg - ecoplus Technopol

Ybbs-Persenbeug Kraftwerk

© Daniel Auer

Wer wissen will, woran heute und morgen getüftelt wird, bekommt hier einen seltenen Blick hinter die Kulissen - live, verständlich und quasi vor der Haustür. Ein besonderes Zuckerl: Erstmals ist heuer auch das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug dabei und zeigt seine eindrucksvolle Forschungs- und Entwicklungsarbeit.