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Letzte Fahrt im Graffiti-Sarg! Wien-Bestattung macht's möglich
© APA/Bestattung Wien

Stilvoller Abgang

Letzte Fahrt im Graffiti-Sarg! Wien-Bestattung macht's möglich

16.03.26, 10:30
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Wer in Wien als "schene Leich" abtritt, kann das jetzt buchstäblich mit Stil tun – denn die Bestattung Wien hat jetzt Designer-Särge im Angebot! 

Graffiti-Künstler Lucas Groeger alias "SKRIBL" – international gefragt, jetzt auch im Jenseits gefragt – hat zwei knallbunte Sarg-Kunstwerke geschaffen. Die Bestattung Wien hat die Unikate sofort ins Sortiment aufgenommen. Der Tod war noch nie so stylish!

Geschäftsführer mit klarer Ansage

Letzte Fahrt im Graffiti-Sarg! Wien-Bestattung macht's möglich
© APA/Bestattung Wien

"Die Art des Abschieds wird immer individueller" – Bestattungs-Wien-Chef Jürgen Sild macht klar: Wer auch auf der letzten Reise seine Persönlichkeit zeigen will, bekommt bei ihm die Chance dazu. „Mit Projekten wie diesen Designer-Särgen schaffen wir neue Möglichkeiten" – und so kommt jetzt auch Graffiti unter die Erde!

Österreichs Beerdigungs-Riese setzt auf Trend

Die Bestattung Wien ist kein kleiner Betrieb – seit der Gründung 1907 wurden satte zwei Millionen Beerdigungen organisiert. Damit ist das Unternehmen das größte Österreichs und eines der größten in ganz Europa. Und der Platzhirsch geht mit der Zeit!

Wien bleibt Wien

Der Wunsch der Wienerinnen und Wiener nach der "schenen Leich" ist Legende – jetzt wird er zur Kunst. Ob Graffiti-Sarg der neue Trend auf Wiens Friedhöfen wird? Wir sind gespannt!

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