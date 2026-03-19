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Gratis Parken

Förderung entscheidend für Frankfurt-Flüge

19.03.26, 14:12
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Das Gepäck durchchecken ist noch nicht sofort möglich. 

Linz. Am Mittwoch hat sich zum ersten Mal die neue dänische Airline DAT in Linz präsentiert: Ab 29. März wird sie wieder Flüge von Linz nach Frankfurt anbieten. Das Land Oberösterreich sichert zu, im Falle von Verlusten vier Jahre lang mit insgesamt maximal 36 Millionen Euro einzuspringen. Diese Zusage sei für die Airline zentral gewesen, sagte Ann Hartl, Sprecherin und Chefin der Marketingabteilung bei DAT, gegenüber orf.at.

Anlässlich der Einführung der Flugverbindung bietet der Linz Airport allen Passagieren, die mit DAT reisen, Gratis-Parken vom 29. März bis 30. April 2026 an.  

"Um weltweite Umsteigeverbindungen gewährleisten zu können, sind entsprechende Abkommen notwendig. Die DAT arbeitet intensiv daran, mit Partnern auf Basis eines Codeshares zusammenzuarbeiten. Damit wird die Möglichkeit bestehen, internationale Anschlussflüge ab Linz zu buchen und das Gepäck durchzuchecken", sagt Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport .

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