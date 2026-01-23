Alles zu oe24VIP
Desolater Lkw schaffte nur noch 50 km/h auf Autobahn
© Getty

Schwerpunktaktion

Desolater Lkw schaffte nur noch 50 km/h auf Autobahn

23.01.26, 11:24
Insgesamt erstatteten die Beamten rund 90 Anzeigen. 

. Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der A8 Innkreisautobahn auf Höhe Kematen am Innbach hat die Polizei am 22. Jänner mehrere schwer mangelhafte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Zwei Klein-LKW wurde aufgrund einer erheblichen Überladung von jeweils mehr als einer Tonne die Weiterfahrt untersagt. Besonders auffällig war ein kosovarischer LKW samt Anhänger, der aufgrund erheblicher technischer Mängel nur mehr eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich rund 50 km/h erreichte. Bei der Kontrolle wurden schwere Mängel im zweistelligen Bereich festgestellt, unter anderem an Kupplung, Bremsanlage, Stoßdämpfern sowie an den Achsen.

Zusätzlich waren das Fahrzeug sowie der Anhänger um mehrere Tonnen überladen. Der Lenker sowie der Zulassungsbesitzer werden angezeigt. Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion rund 90 Anzeigen erstattet und Sicherheitsleistungen im vierstelligen Euro-Bereich eingehoben.

