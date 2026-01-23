FM4 feiert Geburtstag mit Szenegrößen und Chartstürmern

Am Samstag steig das legendäre FM4 Geburtstagsfest. Zum 31. Sendergeburtstag werden hochkarätige Live-Acts erwartet, die den rund 2.000 Besucherinnen und Besuchern auf drei Floors ordentlich einheizen werden.

FM4 lädt am Samstag zur großen Geburtstagsparty in die Ottakringer Brauerei. Die Veranstaltung ist seit Wochen ausverkauft. Rund 2.000 Fans feiern das 31-jährige Bestehen des Senders mit einer wilden Mischung aus Pop, Indie, Hip-Hop und elektronischer Musik. Wer kein Ticket ergattern konnte, ist trotzdem mittendrin. Radio, Videostream und Social Media liefern das gesamte Spektakel in die Wohnzimmer.

Stars der Szene, Premieren und ein Side-Projekt

Das Line-up spricht für sich. Voodoo Jürgens bringt neue Songs aus seinem kommenden Album auf die Bühne. "Gschnas", so der Titel, sorgt schon im Vorfeld für Gesprächsstoff. Die burgenländische Band lovehead, 2025 mit ihrer Single "denkst du an mich?" ganz oben in den FM4-Jahrescharts, feiert ihren bislang größten Auftritt. Auch Bergsteiger steht auf dem Programm. Hinter dem Namen steckt ein Side-Project der Wiener Rapper Kreiml & Samurai. Der Abend in Wien ist ihr einziger Österreich-Gig.

Weitere Acts wie Majan, Haiyti, Erobique, Davidecks & Drums, Cordoba78, Steiner & Madlaina, Filly und ENDE füllen die drei Floors bis in die frühen Morgenstunden mit Beats und Bässen. Jeder Auftritt trägt zur Atmosphäre einer Nacht bei, die mehr als nur ein Jubiläum markiert.

Livestimmung für alle, online und im Radio

Durch den Abend führt Moderatorin Alica Ouschan, bekannt als DJ Billie Stylish. Sie sendet live von 20 bis 24 Uhr auf FM4, fm4.ORF.at und über ORF Sound. Auch online wird das Fest intensiv begleitet. Auf Instagram unter dem Hashtag #FM4fest teilt die Community Eindrücke, Emotionen und Backstage-Momente. Im Fokus stehen nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die Menschen im Publikum. Sie haben den Sender über drei Jahrzehnte hinweg geprägt, unterstützt und mit ihrer Offenheit für Neues am Leben gehalten.

Ein Fest, das weiterklingt

Wer am Samstag nicht alles mitbekommt, bekommt eine zweite Chance. Ab dem 26. Jänner zeigt FM4 weitere Höhepunkte des Abends. In der Sendung "FM4 Homebase" von Montag bis Mittwoch und im "FM4 Soundpark" am Donnerstag laufen ausgewählte Mitschnitte, Interviews und Highlights. Die Geburtstagsnacht klingt nach. Und sie zeigt, dass FM4 nicht nur Musik sendet, sondern ein Lebensgefühl.