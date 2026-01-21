Barmherzige Brüder starten Schwangerschaftsberatung auf Instagram

Werdende Eltern sollen dort verlässlich medizinische Informationen erhalten.

Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Barmherzigen Brüder Linz setzt bei der Schwangerschaftsberatung künftig auch auf soziale Medien. Mit einem eigenen Instagram-Kanal sollen werdende Eltern verlässliche medizinische Informationen erhalten.

Thematisch reicht das Angebot von Impfungen und Ernährung in der Schwangerschaft über Untersuchungen und Geburt bis hin zur Nachbetreuung. In den vergangenen Monaten wurden dazu mehr als 280 Videos produziert. Über 50 Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Hebammenwesen und Therapie bringen ihr Wissen ein. Ziel sei es, Inhalte verständlich und zugleich wissenschaftlich fundiert aufzubereiten, erklärt Abteilungsleiter Lukas Hefler. Der Kanal soll zudem helfen, Fehlinformationen aus sozialen Netzwerken besser einzuordnen. Ergänzend geben Beiträge Einblicke in den Klinikalltag und die Abläufe im Krankenhaus.