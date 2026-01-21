Windpark Kobernaußerwald deutlich kleiner geplant

Statt 18 geplanten Windrädern sollen nur noch neun errichtet werden.

Das geplante Windkraftprojekt der Energie AG Oberösterreich im Kobernaußerwald dürfte deutlich kleiner ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Statt der geplanten 18 neuen Windräder sollen nun nur noch neun errichtet werden.

Grund dafür ist ein Tieffluggebiet des Bundesheeres, das durch das vorgesehene Areal verläuft. Sechs Anlagen sind bereits in Betrieb, mit dem Vollausbau hätte der Windpark eine Leistung von rund 130 Megawatt erreicht. Das Gebiet liegt zwar in einer ausgewiesenen Beschleunigungszone, dennoch führte die militärische Nutzung zu Einschränkungen.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist derzeit unterbrochen, Gespräche laufen weiter. Laut einem Medienbericht wurde bereits ein Kompromiss erzielt, die Energie AG bereitet einen Abänderungsantrag vor. Angaben zum Zeitplan gibt es noch nicht.

"Verpasste Chance für Oberösterreich"

Kritik kommt von mehreren politischen Seiten. Umweltlandesrat Stefan Kaineder warnt, dass mit Ausschlusszonen der Ausbau erneuerbarer Energie nicht gelingen könne. Auch Neos und SPÖ sprechen von einer verpassten Chance für Oberösterreich und sehen negative Folgen für Energiewende und Arbeitsplätze. Unklar ist zudem, ob weitere Windkraftzonen von ähnlichen Tieffluggebieten betroffen sind.