Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mord an Ehefrau: Höchststrafe bleibt
© Apa/Leiss

Nach Femizid

Mord an Ehefrau: Höchststrafe bleibt

21.01.26, 15:17
Teilen

Die Berufung des Angeklagten wurde vom Oberlandesgericht abgelehnt. 

Die lebenslange Haftstrafe gegen einen 36 jährigen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau ist rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Linz wies die Berufung des Angeklagten ab und bestätigte damit das Urteil des Landesgerichts Ried im Innkreis.

Der Mann hatte seine 44 jährige Frau im März 2025 aus Eifersucht mit einem Messer getötet. In der Tatnacht kam es nach einer Feier erneut zu einem Streit über die bevorstehende Trennung. Der Angeklagte fügte dem Opfer mehr als 30 Stich- und Schnittverletzungen zu, wodurch sie verblutete. Trotz Geständnisses und mildernder Umstände werteten die Gerichte die Tat als besonders grausam. Die Höchststrafe bleibt daher aufrecht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden