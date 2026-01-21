Alles zu oe24VIP
TV-Hammer: „Biene Maja“ bekommt zum 50er eigenen TV-Sender
© Studio 100 International

TV-Hammer: „Biene Maja“ bekommt zum 50er eigenen TV-Sender

21.01.26, 14:49
Die „Biene Maja“ wird heuer 50. Und das gehört gebührend gefeiert. Mit neuem Zusatzkanal auf Amazon Prime. Da sind auch Freunde wie „Wicki“ und „Grisu“ dabei.  

„In einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit. War eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit!“ Seit Generationen lässt die Biene Maja nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Jetzt wird sie um 50. Geburtstag reichlich beschenkt. Und ihre Fans noch viel mehr: Denn Amazon Prime widmet ihr im Frühjahr zum 50er den der Zusatzkanal „Die Biene Maja & Friends“.

© Studio 100 International

© Studio 100 International

Zum Start wird es nach Angaben von Studio 100 International aus dem Portfolio des Unternehmens neben der klassischen 2D-Serie „Die Biene Maja“ auch die CGI-Versionen von „Die Biene Maja“, „Heidi“ sowie „Wickie und die starken Männer“ geben. Abgerundet wird die große Geburtstags-Sause mit Trickfilm- Formaten wie „Grisu – Der kleine Drache“, „Lauras Stern“, „Insectibles“ und „Simon Superhase“.

