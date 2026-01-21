Skiurlaub Semesterferien: Hier gibt es noch Last-Minute-Schnäppchen

Von Tirol bis Salzburg, von Wellnesshotel bis Skipass-Paket: Hier finden Sie spontane Schnäppchen für alle, die in den Semesterferien im Februar noch für den Skiurlaub in die Berge wollen.

Die Semesterferien stehen quasi vor der Tür und wer jetzt denkt, der Skiurlaub ist längst ausgebucht und unbezahlbar, dem können wir ein kleines bisschen Hoffnung machen. Denn sowohl bei kurzmalweg.at als auch bei Hofer Reisen gibt es aktuell noch Last-Minute-Deals, die sich sehen lassen können. Von Wellness-Auszeit bis Skipass-inklusive ist alles dabei.

Wir haben uns durchgeklickt und ein paar der spannendsten Angebote gesammelt.

Last Minute auf kurzmalweg.at: Ski, Spa & Abschalten

Hier liegt der Fokus vor allem auf Wellness, Erholung und Bergen, perfekt für alle, die Skifahren gern mit Spa und gutem Essen kombinieren.

1. Winterurlaub in Tirol - 5 Tage Auszeit

Sporthotel Austria

5 Tage / 4 Nächte

Tägliches Frühstücksbuffet mit regionalen Bioprodukten

Tägliches 5-Gang-Abendmenü + Nachmittagsjause

Wellnessbereich mit Pool, Sauna, Dampfbad & Infrarotkabine

Preis: ab ca. 535 € pro Person (bei 2 Personen)

Ideal für alle, die Wintersport mit richtig viel Entspannung verbinden wollen.

2. Berge, Wellness & Erholung in Südtirol - 5 Tage HP

Blu Hotel Natura & Spa

5 Tage / 4 Nächte

Frühstücksbuffet

Tägliches Abendessen (inkl. typisch italienischem Dinner 1x pro Woche)

Wellnessbereich mit Indoor- & Außenpool, Sauna, Dampfbad, Whirlpool

Wellnesspaket mit Bademantel & Slippers

Preis: ab ca. 637 € pro Person (bei 2 Personen)

Mehr Spa als Skipiste? Hier sind Sie richtig.

3. Ski & Wellness im Zillertal - 4-Sterne-Hotel

VAYA Zillertal

4 Nächte

Frühstücksbuffet

Tägliches Abendessen mit Tiroler Spezialitäten

Wellnessbereich mit mehreren Saunen & beheiztem Indoor-/Outdoorpool

Fitnessbereich

Preis: ab ca. 940 € pro Person

Für alle, die Skifahren, Wellness und modernes Hotel-Feeling kombinieren möchten.

Last Minute bei Hofer Reisen: Mit Skipass im Paket

Wer es gerne unkompliziert mag, wird hier fündig: Unterkunft, Halbpension und Skipass in einem.

1. Kärnten - Feldkirch, 4-Sterne-Hotel

Landidyll Hotel Nudelbacher, 4 Sterne

4 Nächte

Halbpension Plus

Frühstücksbuffet, abends 3-Gang-Wahlmenü

Alkoholfreie Getränke von der Saftbar

Sauna im Hotel

Skipass inklusive

Preis: ab ca. 874 € pro Person (bei 2 Personen)

Perfekt, wenn man sich um vor Ort wirklich nichts mehr kümmern will.

2. Mühlbach am Hochkönig - Salzburg

Aldiana Club Hochkönig

3 Nächte

Skipass inklusive

Vielseitiges Sportangebot

Sonnenterrasse mit Alpenpanorama

Club-Feeling mit Wellness & Aktivprogramm

Preis: ab ca. 1.394 € pro Person

Für alle, die Skifahren gern mit Cluburlaub, Sport & Panorama kombinieren.

3. St. Jakob in Defereggen - Tirol

Macher’s Landhotel, 4 Sterne

3 Nächte

Skipass inklusive

Wellnesszimmer mit Tepidarium

Familiär geführtes Hotel

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern

Preis: ab ca. 1.088 € pro Person

Ruhiger, naturnaher Skiurlaub mit viel Erholung.

Auch kurz vor den Semesterferien gibt es noch echte Chancen auf einen spontanen Skiurlaub.