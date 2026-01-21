Skifahren mit Meerblick? An diesen Orten ist es möglich!

Stellen Sie sich vor: Sie fahren den Hang hinunter, die kalte Bergluft sticht in Ihre Wangen, und in der Ferne funkelt das Meer. Klingt nach einem Traum? Tatsächlich gibt es Orte auf der Welt, an denen Skifahren mit Meerblick Realität ist.

Wer sagt, dass man sich zwischen Skiurlaub und Meerurlaub entscheiden muss? Es gibt tatsächlich Orte, an denen sich beides perfekt vereinen lässt. Wer den perfekten Mix aus Schnee und Meer sucht, sollte diese fünf außergewöhnlichen Ziele auf keinen Fall verpassen. Hier zeigen sich Berge und Ozean in einer einzigartigen Symbiose.

Skifahren in den Bergen können alle! Wie wäre es, mit Skiurlaub mal anders?

Zypern

© Getty Images

Zypern ist bekannt für seine Strände, Sonne und das perfekte Urlaubsflair, aber wussten Sie, dass Sie hier auch Skifahren können? Ja, richtig gehört! Im Troodos-Gebirge können Sie zwischen Dezember und April die Pisten hinunterrasen – und das mit dem faszinierenden Blick auf das Mittelmeer! Morgens am Strand relaxen, nachmittags den Mount Olympos runterbrettern: In Zypern erleben Sie die perfekte Mischung aus mediterranem Lebensgefühl und alpinem Abenteuer. Ein echter Geheimtipp für den Winterurlaub!

Sizilien

© Getty Images

Wer bei Sizilien an Sommer, Sonne und Strand denkt, hat die winterliche Seite der Insel noch nicht entdeckt! Der Ätna, Europas höchster aktiver Vulkan, verwandelt sich im Winter in ein außergewöhnliches Skigebiet. Während Sie die verschneiten Hänge hinunterdüsen, können Sie einen atemberaubenden Blick auf das glitzernde Meer und die Lavafelder genießen. Und wenn der Vulkan mal wieder ausbricht und eine Lavafontäne in den Himmel schießt, dann wird dieser Ski-Trip zum unvergesslichen Erlebnis!

Norwegen

© Getty Images

Ein wahres Wintermärchen erwartet Sie auf den Lofoten, einer Inselgruppe im Nordwesten Norwegens. Die zerklüfteten Küstenlinien mit ihren steilen Hängen und tiefen Fjorden bieten eine unvergleichliche Kulisse, die sich kaum mit anderen Orten vergleichen lässt. Vom Gipfel der Berge aus blickt man auf das weite Polarmeer, und Skifahrer können ihre Abfahrten bis direkt ans Ufer genießen. Perfekt für alle, die das Abenteuer suchen!

Island

© Getty Images

Island ist auch im Winter ein wahres Paradies für Abenteuerlustige. Besonders das Skigebiet Hlíðarfjall bei Akureyri, direkt am malerischen Eyjafjörður-Fjord, verspricht unvergessliche Erlebnisse. Hier können Sie nicht nur die Pisten unter Flutlicht genießen, sondern auch Skitouren unter der Mitternachtssonne unternehmen. Noch spektakulärer wird es auf der Troll-Halbinsel, wo Sie Skifahren bis ans Ufer erleben und dabei die atemberaubende Landschaft in vollen Zügen genießen können.

Alaska

© Getty Images

Alyeska, eines der bekanntesten Skigebiete des US-Bundesstaates, hat nicht nur spektakuläre Berge zu bieten, sondern auch einen grandiosen Blick auf das Meer. Während Sie die Pisten hinuntersausen, können Sie gleichzeitig den Turnagain Arm und das Chugach-Gebirge bestaunen – eine einmalige Kulisse! Wer hier nicht nur Skifahren, sondern auch Wale beobachten möchte, kann beides gleichzeitig erleben, ein wahrer Traum für Natur- und Ski-Fans!

Chile

© Getty Images

Für Skifahrer, die den Winter auf der südlichen Hemisphäre erleben wollen, ist Osorno in Chile das perfekte Ziel. Der gleichnamige Vulkan Osorno bietet ein atemberaubendes Panorama mit Blick auf den Llanquihue-See und verschneite Gipfel. Hier fahren Sie nicht nur die Pisten hinunter, sondern genießen das Erlebnis, direkt neben einem aktiven Vulkan zu düsen und das bei unglaublichen 360-Grad-Blicken auf das kristallklare Wasser und die umliegende Berglandschaft.