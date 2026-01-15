Travel Dupes: Günstige Alternativen zu den beliebtesten Reisezielen der Welt

Viele der bekanntesten Reiseziele sind zwar atemberaubend schön, doch die steigenden Preise, überfüllten Orte und der zunehmende Overtourismus schrecken immer mehr Reisende ab. Doch keine Sorge, es gibt zahlreiche günstige Alternativen, die genauso viel zu bieten haben!

Sie müssen nicht tief in die Tasche greifen, um exotische Traumstrände, beeindruckende Städte und atemberaubende Natur zu erleben. Die besten Reise-Doppelgänger bieten all das, was die berühmten Urlaubsziele versprechen, Warum mehr bezahlen, wenn es genauso gut (oder sogar besser) geht? Wer die hohen Preise und überfüllten Orte hinter sich lassen möchte, findet in den Travel Dupes genauso viel zu entdecken und das zu einem Bruchteil des Preises.

Korsika statt Seychellen

© Getty Images

Die Seychellen gehören zu den teuersten Reisezielen der Welt, aber wissen Sie, dass Sie ein genauso atemberaubendes Inselparadies in Europa finden können? Korsika bietet mit seinen mehr als 200 Stränden alles, was das Herz begehrt: unberührte Buchten, weiße Sandstrände und kristallklares Wasser, das mit den besten Zielen der Tropen mithalten kann. Die Strände von Cupabia, San Ciprianu und Saleccia sind nur einige der Highlights dieser französischen Mittelmeeroase. Hier genießen Sie Natur pur – und das ohne Menschenmassen und zu einem Bruchteil des Preises.

Rotterdam statt New York

© Getty Images

Sie lieben das lebendige Flair von New York, aber die überhöhten Preise und die Touristenmassen schrecken Sie ab? Dann könnte Rotterdam in den Niederlanden die perfekte Alternative für Sie sein. Diese aufstrebende Stadt hat zwar nicht das gleiche gigantische Ausmaß wie die amerikanische Metropole, bietet jedoch eine vergleichbare Energie. Mit der Erasmusbrücke, der Markthal und dem malerischen Fluss Nieuwe Maas hat Rotterdam ein urbanes Flair, das dem der amerikanischen Metropole in nichts nachsteht.

Paros statt Santorini

© Getty Images

Santorini gilt als eines der bekanntesten Urlaubsziele Griechenlands, aber es ist auch überlaufen und teuer. Wenn Sie dennoch von den traditionellen weiß getünchten Häusern und den atemberaubenden Sonnenuntergängen träumen, ist Paros die perfekte Wahl. Diese idyllische Insel in der Ägäis bietet dieselbe faszinierende Schönheit wie Santorini, jedoch mit einer viel entspannteren Atmosphäre und deutlich niedrigeren Preisen. Die charmanten Städte Naoussa und Parikia, das glasklare Wasser und die köstliche griechische Küche machen Paros zu einem wahren Geheimtipp.

Azoren statt Hawaii

© Getty Images

Sie wollen das tropische Paradies von Hawaii erleben, möchten aber nicht den langen Flug und die hohen Kosten auf sich nehmen? Kein Problem! Die Azoren bieten eine atemberaubende Landschaft mit grünen Vulkanhügeln, dramatischen Küsten und heißen Quellen. Wie Hawaii ist die Natur hier wild und unberührt, doch die Azoren sind weitaus günstiger. Wenn Sie schon mal da sind, könnten Sie auch Madeira besuchen, eine weitere portugiesische Insel mit einer ähnlichen Atmosphäre.

Baltische Staaten statt Skandinavien

© Getty Images

Skandinavien ist wunderschön aber leider auch sehr teuer. Die günstigere Alternative sind die Baltischen Staaten. Tallinn, Riga und Vilnius bieten atemberaubende mittelalterliche Altstädte, unberührte Natur und eine faszinierende Kultur, ganz ohne den Touristenrummel von Kopenhagen oder Stockholm. Die baltischen Länder sind bekannt für ihre günstigen Preise, die atemberaubende Natur und die entspannte Atmosphäre.

Palawan statt Malediven

© Getty Images

Wer von den Malediven träumt, aber von den horrenden Preisen abgeschreckt ist, sollte unbedingt Palawan auf den Philippinen in Erwägung ziehen. Diese tropische Insel ist ein wahres Paradies mit kristallklarem Wasser, malerischen Kalksteinfelsen und unberührten Stränden. Sie können hier nicht nur schnorcheln oder tauchen, sondern auch einfach die atemberaubende Natur genießen und das alles zu einem Bruchteil des Preises der Malediven.