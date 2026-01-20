Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Österreich
Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

Hochbetrieb

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll

20.01.26, 10:35
Teilen

Die Semesterferien stehen vor der Tür und mit ihnen volle Lifte, lange Schlangen und dichtes Gedränge auf den Pisten. Welche Skigebiete jetzt besonders überlaufen sein werden, das verraten wir Ihnen hier:

Die Semesterferien stehen kurz bevor und das heißt für viele: ab in die Berge, Ski anschnallen, Alltag ausblenden. Klingt traumhaft. Hat aber einen kleinen Haken: In genau dieser Zeit verwandeln sich manche Skigebiete in wahre Hotspots. Wir haben für Sie gesammelt, wo es in den Ferien besonders voll (bis sehr voll) werden dürfte und wie Sie trotzdem entspannt durch den Skiurlaub kommen. 

Diese Skigebiete werden jetzt zum Magneten

1. Ischgl (Tirol)

Ischgl ist nicht nur für seine riesige Silvretta Arena bekannt, sondern auch für legendäres Après-Ski. Und genau das zieht in den Semesterferien Massen an. Internationale Gäste, große Gruppen, Party-Publikum, hier ist Hochbetrieb quasi vorprogrammiert.

Lesen Sie auch

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

2. Zillertal

Mit mehreren Skigebieten, Gletscherskifahren und unzähligen Pistenkilometern gehört das Zillertal zu den beliebtesten Regionen Österreichs. Ergebnis: In den Ferien sind viele Lifte, Talstationen und Hauptpisten stark frequentiert.

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

3. Ski Arlberg

St. Anton, Lech, Zürs: Große Namen, großes Skigebiet, riesige Anziehungskraft. Der Arlberg gilt als Wiege des alpinen Skilaufs und steht bei vielen ganz oben auf der Bucketlist. Entsprechend voll wird es vor allem rund um die bekannten Orte.

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

4. Sölden

Gletscher, Weltcup-Feeling, moderne Infrastruktur - Sölden ist eines der meistbesuchten Skigebiete Tirols. In den Ferien treffen hier Familien, Sportskifahrer:innen und internationale Gäste aufeinander. Wartezeiten an Liften sind keine Seltenheit.

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

5. Serfaus-Fiss-Ladis

Ein absolutes Lieblingsgebiet für Familien. Breite Pisten, perfekte Infrastruktur und kinderfreundliche Angebote machen es extrem beliebt. Genau deshalb kann es in den Semesterferien besonders trubelig werden.

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

6. Obertauern

Schneesicher, zentral gelegen und mit vielen leicht erreichbaren Pisten. Obertauern zählt seit Jahren zu den Klassikern für Ferienwochen und wird genau dann oft als „voll bis überlaufen“ beschrieben. 

Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll
© Getty Images

So bleibt Skifahren auch in der Hochsaison entspannt 

Ein Urlaub zur Hauptreisezeit muss kein Stress sein, mit ein paar Tricks lässt sich der Massenandrang deutlich besser umgehen: 

1. Unter der Woche fahren

Wenn möglich, legen Sie Ihre Skitage auf Montag bis Freitag. Weniger Andrang, kürzere Wartezeiten und spürbar entspannteres Skivergnügen.

2. Früh auf die Piste

Frühstücken, rein in die Skischuhe, los. Am Vormittag sind die Pisten am leersten, am schönsten präpariert und die Lifte deutlich entspannter.

3. Alternative Skigebiete wählen

Abseits der großen Namen gibt es viele kleinere Gebiete mit tollen Pisten und deutlich weniger Trubel - ideal, wenn Sie Erholung vor Selfie-Spots stellen.

4. Skipass-Modelle checken

Mehrtagestickets, regionale Kombipässe oder flexible Modelle können nicht nur Geld sparen, sondern auch Zugang zu ruhigeren Teilgebieten ermöglichen.

5. Gut ausgerüstet sein

Helm, Brille, wetterfeste Kleidung sind Pflicht. Dann muss auch nichts ausgeliehen werden. Und wer abseits der Piste unterwegs ist: Lawinenausrüstung nicht vergessen. 

 

Die Semesterferien sind Hochsaison und das spürt man in vielen Top-Skigebieten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden