Achtung! Diese Skipisten werden in den Semesterferien besonders voll

Die Semesterferien stehen vor der Tür und mit ihnen volle Lifte, lange Schlangen und dichtes Gedränge auf den Pisten. Welche Skigebiete jetzt besonders überlaufen sein werden, das verraten wir Ihnen hier:

Die Semesterferien stehen kurz bevor und das heißt für viele: ab in die Berge, Ski anschnallen, Alltag ausblenden. Klingt traumhaft. Hat aber einen kleinen Haken: In genau dieser Zeit verwandeln sich manche Skigebiete in wahre Hotspots. Wir haben für Sie gesammelt, wo es in den Ferien besonders voll (bis sehr voll) werden dürfte und wie Sie trotzdem entspannt durch den Skiurlaub kommen.

Diese Skigebiete werden jetzt zum Magneten

1. Ischgl (Tirol)

Ischgl ist nicht nur für seine riesige Silvretta Arena bekannt, sondern auch für legendäres Après-Ski. Und genau das zieht in den Semesterferien Massen an. Internationale Gäste, große Gruppen, Party-Publikum, hier ist Hochbetrieb quasi vorprogrammiert.

© Getty Images

2. Zillertal

Mit mehreren Skigebieten, Gletscherskifahren und unzähligen Pistenkilometern gehört das Zillertal zu den beliebtesten Regionen Österreichs. Ergebnis: In den Ferien sind viele Lifte, Talstationen und Hauptpisten stark frequentiert.

© Getty Images

3. Ski Arlberg

St. Anton, Lech, Zürs: Große Namen, großes Skigebiet, riesige Anziehungskraft. Der Arlberg gilt als Wiege des alpinen Skilaufs und steht bei vielen ganz oben auf der Bucketlist. Entsprechend voll wird es vor allem rund um die bekannten Orte.

© Getty Images

4. Sölden

Gletscher, Weltcup-Feeling, moderne Infrastruktur - Sölden ist eines der meistbesuchten Skigebiete Tirols. In den Ferien treffen hier Familien, Sportskifahrer:innen und internationale Gäste aufeinander. Wartezeiten an Liften sind keine Seltenheit.

© Getty Images

5. Serfaus-Fiss-Ladis

Ein absolutes Lieblingsgebiet für Familien. Breite Pisten, perfekte Infrastruktur und kinderfreundliche Angebote machen es extrem beliebt. Genau deshalb kann es in den Semesterferien besonders trubelig werden.

© Getty Images

6. Obertauern

Schneesicher, zentral gelegen und mit vielen leicht erreichbaren Pisten. Obertauern zählt seit Jahren zu den Klassikern für Ferienwochen und wird genau dann oft als „voll bis überlaufen“ beschrieben.

© Getty Images

So bleibt Skifahren auch in der Hochsaison entspannt

Ein Urlaub zur Hauptreisezeit muss kein Stress sein, mit ein paar Tricks lässt sich der Massenandrang deutlich besser umgehen:

1. Unter der Woche fahren

Wenn möglich, legen Sie Ihre Skitage auf Montag bis Freitag. Weniger Andrang, kürzere Wartezeiten und spürbar entspannteres Skivergnügen.

2. Früh auf die Piste

Frühstücken, rein in die Skischuhe, los. Am Vormittag sind die Pisten am leersten, am schönsten präpariert und die Lifte deutlich entspannter.

3. Alternative Skigebiete wählen

Abseits der großen Namen gibt es viele kleinere Gebiete mit tollen Pisten und deutlich weniger Trubel - ideal, wenn Sie Erholung vor Selfie-Spots stellen.

4. Skipass-Modelle checken

Mehrtagestickets, regionale Kombipässe oder flexible Modelle können nicht nur Geld sparen, sondern auch Zugang zu ruhigeren Teilgebieten ermöglichen.

5. Gut ausgerüstet sein

Helm, Brille, wetterfeste Kleidung sind Pflicht. Dann muss auch nichts ausgeliehen werden. Und wer abseits der Piste unterwegs ist: Lawinenausrüstung nicht vergessen.

Die Semesterferien sind Hochsaison und das spürt man in vielen Top-Skigebieten.