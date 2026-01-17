Kitzbühel im Winter: Weltklasse-Skigenuss, alpiner Lifestyle und legendäre Sportmomente

Tradition trifft Zeitgeist in den Tiroler Alpen: Kitzbühel vereint kosmopolitischen Lifestyle, alpine Natur und weltberühmten Skisport zu einem Wintererlebnis von internationalem Format legendäre Pisten, ausgezeichnete Infrastruktur, erstklassige Kulinarik und ikonische Events.

Kitzbühel, die Sporthauptstadt der Alpen, ist weltweit bekannt für das legendäre Hahnenkamm-Rennen, doch dieser Mythos erzählt nur einen Teil der Geschichte. Es ist das harmonische Zusammenspiel aus vier charmanten Orten – Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg –, einer herausragenden Infrastruktur, exzellenter Hotellerie und Gastronomie sowie einer beeindruckenden landschaftlichen Kulisse, das den besonderen Reiz der Region ausmacht.

Kitzbühel, die Gamsstadt vereint kosmoplitischen Lifestyle mit uriger Tradition © Kitzbühel Tourismus

Austria’s Best Ski Resort: Internationale Auszeichnungen für Kitzbühel

Diese außergewöhnliche Qualität wurde auch 2025 erneut international bestätigt: Die Gamsstadt wurde zum 13. Mal in Folge als „Austria’s Best Ski Resort“ ausgezeichnet. Zusätzlich schaffte es die Region unter die Top 3 der Kategorie „World’s Best Ski Resort 2025“ – ein eindrucksvoller Beweis für die internationale Strahlkraft der Destination.

Winterflair. Verschneite Gassen, alpine Architektur und lebendiges Flair machen Kitzbühel im Winter einzigartig. © Kitzbühel Tourismus

KitzSki: 233 Kilometer Skivergnügen auf höchstem Niveau

KitzSki präsentiert sich als alpines Refugium für Genuss-Skifahrer, ambitionierte Rennläufer und Familien gleichermaßen. Das vielfach ausgezeichnete Skigebiet spannt sich über beeindruckende 233 Kilometer Abfahrten – vom legendären Hahnenkamm in Kitzbühel bis hinüber zum Resterkogel im Salzburger Land. Dank elf komfortabler Zutrittsbahnen gestaltet sich der Einstieg ins Skivergnügen ebenso unkompliziert wie vielseitig. Breite Carvinghänge, herausfordernde Rennstrecken und moderne Snowparks sorgen dafür, dass jeder Skitag seine ganz eigene Dynamik entfaltet. Für den mühelosen Wechsel zwischen Tirol und Salzburg verbinden 58 hochmoderne Liftanlagen das gesamte 577 Hektar große Skigebiet zu einer einzigartigen Skisafari auf höchstem alpinem Niveau. Ein besonderes Highlight für Anfänger: Die 10 Übungslifte im Tal stehen kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus locken 60 Hütten und Bergrestaurants, jede für sich einzigartig, mit kulinarischen Genüssen vor einem ganz besonderen Bergpanorama.

Die legendäre Streif. Von 19. bis 23. Jänner 2026 finden wieder die Hahnenkamm-Rennen statt. © Getyimages

Hahnenkamm-Rennen: Das legendärste Weltcup-Event der Alpen

Jedes Jahr richtet sich der Blick der internationalen Skiszene auf Kitzbühel, wenn die besten Athleten der Welt in der wohl legendärsten Sportstadt der Alpen antreten. Die Hahnenkamm-Rennen gelten als Inbegriff alpiner Herausforderung – emotional, kompromisslos und einzigartig. 2026 wird das prestigeträchtige Weltcup-Highlight bereits zum 86. Mal ausgetragen und verwandelt Kitzbühel vom 19. bis 25. Jänner erneut in das Epizentrum des alpinen Skisports.

Die Streif erleben: Weltcup-Feeling für ambitionierte Skifahrer

Der Countdown zur Hahnenkamm-Woche beginnt mit den Abfahrtstrainings, die für den 20. und 21. Jänner angesetzt sind, gefolgt vom Juniors Race am 21. Jänner. Am Freitag, den 23. Jänner, eröffnet der Super-G das offizielle Rennwochenende. Höhepunkt ist die weltberühmte Abfahrt über die Streif am Samstag – eine Strecke, die Mut, Präzision und absolute Körperbeherrschung verlangt. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, den 25. Jänner, der Slalom auf dem legendären Ganslernhang. Ein besonderes Plus für Zuschauer: Der Eintritt zu den Abfahrtstrainings und zum Juniors Race ist für alle frei – ein Weltklasse-Sporterlebnis zum Greifen nah.

Die ultimative Ski-Herausforderung bietet die Streif mit ihren Schlüsselstellen Mausefalle und Hausbergkante. Auch Nicht-Profis können die reguläre, anspruchsvolle Weltcup-Piste befahren – dafür wählt man am besten die „Family Streif“, die die schwierigsten Abschnitte umgeht.

Kinderparadies Kitzbühel: Skispaß für die jüngsten Wintersportler

Auf der Kitz Mini-Streif gehört der Schnee den jüngsten Skistars. Erreichbar über die Anlagen A3 Rasmusleiten und A4 Ministreif bietet dieser liebevoll gestaltete Skihang den idealen Rahmen für erste Schwünge ebenso wie für kleine Abenteurer, die spielerisch ihre Fähigkeiten testen möchten. Fantasievolle Attraktionen wie Mini-Mausefalle, Gams, die Tretorgel an der Seidlalm oder der kleine „Steilhang“ sorgen für leuchtende Augen und jede Menge Spaß im Schnee. Der gemütliche Ponylift bringt die Nachwuchsfahrer immer wieder nach oben – bis der Schwung sitzt.

Langlaufen in Kitzbühel: Perfekte Loipen bei Tag und Nacht

Ergänzt wird das Angebot durch 70 km bestens präparierte Langlaufloipen, sowohl für Profi wie Anfänger. Am Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith befinden sich die beschneiten und beleuchteten Kitzbüheler Loipen, allen voran das Kitzbüheler Loipen-Flaggschiff – die Sportloipe. Von der 7km langen Loipe sind 3,3 km bis 21.30 Uhr beleuchtet.

Freeride-Genuss. Pulverschnee, offene Hänge und stille Momente abseits der Pisten. © Kitzbühel Tourismus

Winterwandern mit Aussicht: Naturgenuss am Kitzbüheler Horn

Zu den weiteren Highlights zählt das Winterwandern. Einen herrlichen Panoramablick bietet der Aussichtsberg Kitzbüheler Horn. Die Gondel bringt Sie bequem nach oben zum Winterwanderweg „Trattalmrunde“, welcher abseits der Skipiste Richtung Hornköpfl bis zum Speicherteich Hornköpfl See führt mit Panoramablick auf die Loferer und Leoganger Steinberge bis hin zu den Berchtesgadener Alpen.