Trendlooks 2026: So gelingt Ihnen das perfekte Ball-Make-up

Die glamouröseste Zeit des Jahres hat begonnen und die Ballsaison 2026 ist eröffnet! Während das Kleid und die Frisur bereits perfekt geplant sind, sollte auch das Make-up sitzen. Die neuesten Trends setzen auf mutige Looks, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen.

Sie schwingen bald im Dreivierteltakt in Ihrer eleganten Robe durch festlich erleuchtete Ballsäle? Dann darf das Make-up nicht zur Nebensache werden. Es muss nicht nur glamourös strahlen, sondern auch den ganzen Abend über halten. In dieser Saison darf es ruhig etwas auffälliger sein: je dramatischer, desto besser! Von metallischen Akzenten bis zu verführerischen Lippen: Mit diesen Tipps gelingt Ihnen das perfekte Ball-Make-up, das garantiert alle Blicke auf sich zieht.

Make-up-Trends für die Ballsaison 2026

Der perfekte Start: Die richtige Grundierung

Der Schlüssel zu einem makellosen Look? Eine perfekte Basis! Ein guter Primer ist das absolute Must-Have für jedes Ball-Make-up. Er mattiert die Haut, verfeinert die Poren und sorgt dafür, dass Ihre Foundation den ganzen Abend über perfekt hält. Besonders für ölige Haut ist ein Primer unverzichtbar, um den Glanz zu kontrollieren und den Teint ebenmäßig und frisch wirken zu lassen.

Metallische Highlights für die Augen

Der Trend der Saison? Metallisch schimmernde Lidschatten! Schillernde Gold- und Champagnertöne sind der absolute Hingucker und passen perfekt zu den festlichen Ball-Lichtern. Lassen Sie Ihre Augen mit glänzenden Texturen strahlen, egal, ob als Lidschatten oder Highlighter. Mit diesen metallischen Akzenten verleihen Sie Ihrem Look den glamourösen Touch, der Sie zur Königin der Tanzfläche macht.

Braune Töne für einen sanften Look

Schwarz ist out, braun ist in! 2026 setzen wir beim Eyeliner auf subtile Brauntöne, die dem Auge eine weiche, schmeichelnde Linie verleihen. Der braune Eyeliner hebt Ihre Augen hervor, ohne zu scharf oder aufdringlich zu wirken. Außerdem ist er perfekt für jede Augenfarbe und fügt sich harmonisch in den festlichen Look ein. Der perfekte Trick, um Ihre Augen dezent, aber dennoch ausdrucksstark in Szene zu setzen, ideal für ein elegantes Ball-Make-up.

Blush ist zurück

Ein frischer Teint ist alles! Blush ist Ihr Geheimtipp, um Ihrem Gesicht mehr Dimension und Frische zu verleihen. In sanften Rosatönen sorgt Blush nicht nur für ein jugendliches Strahlen, sondern auch für eine definierte Kontur. Besonders wichtig ist, dass Sie ihn gezielt auftragen, um das Gesicht zu konturieren oder einen soft-liftenden Effekt zu erzielen. In Kombination mit einem zarten Highlighter erhalten Sie einen strahlenden, eleganten Look, perfekt für die Ballsaison.

Dramatische Lippen

In der Ballsaison 2026 kehren satte, dramatische Lippenfarben zurück! Ob ein tiefes Pflaume, feuriges Rot oder glänzende Beerenfarben: Die Lippen dürfen richtig auffallen. Doch nicht nur die Farbe zählt, sondern auch der Style. Setzen Sie auf einen weichen, „verschwommenen“ Lippen-Look, bei dem die Konturen nicht zu scharf sind. So wirken Ihre Lippen voller und sinnlicher.

Unperfekte Pastell-Statements

Unperfekt ist das neue Perfekt! Der Trend der Saison: ein unaufgeregtes, aber dennoch auffälliges Augen-Make-up. Einfach ein paar Pastell-Töne auf das Augenlid auftragen, mit Schimmer abrunden und fertig ist der Look. Kein stundenlanges Verblenden und Schichten mehr, der Fokus liegt auf der Leichtigkeit und dem natürlichen Glanz der Farben.