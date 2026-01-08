Alles zu oe24VIP
Ballkalender Wien 2026
© Getty Images

Alles Walzer!

Ballkalender 2026: Alle Bälle in Wien auf einem Blick

08.01.26, 10:08
Teilen

Endlich heißt es wieder "Alles Walzer"! Die Ballsaison erreicht mit dem Wiener Opernball am 12. Februar ihren Höhepunkt. Wo Sie 2026 sonst noch antanzen sollten, verraten wir im MADONNA-Ballkalender.

Die Ballsaison ist jedes Jahr ein gesellschaftlicher Höhepunkt - und das nicht nur für Debütant:innen und Promis! Für alle, die Lust auf eine durchtanzte Nacht haben, bietet Wien eine riesige Auswahl an glamourösen Veranstaltungen in prachtvollem Ambiente. Vom Zuckerbäckerball bis zum Opernball: Hier alle wichtigen Termine im Überblick.

Ballkalender Wien 2026
© Getty Images

Ball-Highlights im Jänner 2026

Steirerball

  • Wann? 09. Jänner 2026
  • Wo? Wiener Hofburg 

Der Steirerball läutet mit steirischen Musikgruppen und kulinarischen Schmankerl die Ballsaison ein. Dresscode: Tracht

Zuckerbäckerball

  • Wann? 15. Jänner 2026
  • Wo? Wiener Hofburg  

Auf der süßesten Ballnacht des Jahres feiern die Wiener Bäcker und Konditoren.

Blumenball

  • Wann? 16. Jänner 2026 
  • Wo? Wiener Rathaus

Die Wiener Stadtgärten verwandeln am Freitag, dem 16. Jänner 2026, das Wiener Rathaus in ein farbenfrohes Blütenmeer.

Philharmonikerball

  • Wann? 22. Jänner 2026
  • Wo? Musikvereinsgebäude 

Der 83. Ball der Wiener Philharmoniker gilt wie jedes Jahr als Treffpunkt der High Society.

Kaffeesiederball

  • Wann? 23. Jänner 2026
  • Wo? Wiener Hofburg

Die Hofburg wird zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird. 

Regenbogenball

  • Wann? 24. Jänner 2026
  • Wo? Austria Trend Parkhotel Schönbrunn 

Hier wird die LGBTIQ-Community Vielfalt in all ihren Facetten gefeiert - und das alles für einen guten Zweck. 

Techniker Cercle

  • Wann? 24. Jänner 2026 
  • Wo? Musikverein

Der 136. Ball der Industrie und Technik findet in den Räumlichkeiten des Musikvereins statt.

Ärzteball

  • Wann? 31. Jänner 2026
  • Wo? Wiener Hofburg

Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für die CliniClowns“ verwandelt sich die Wiener Hofburg in eine Manege der Lebensfreude und der Mitmenschlichkeit.

Ballkalender Wien 2026
© Getty Images

Ball-Highlights im Februar 2026

Wiener Opernball

  • Wann? 12. Februar 2026
  • Wo? Wiener Staatsoper

Der Ball der Bälle steigt alljährlich in der Staatsoper und lockt stets Stars wie Leni Klum aufs Tanzparkett.

Juristenball

  • Wann? 14. Februar 2026 
  • Wo? Wiener Hofburg

Am Faschingssamstag findet der traditionsreichste, auf die Zeit des Wiener Kongresses zurückgehende Juristenball statt.

Elmayer-Kränzchen

  • Wann? 17. Februar 2026
  • Wo? Wiener Hofburg

Der Ball der Tanzschule Elmayer, der seit 1920 vor allem der Unterstützung karitativer Projekte dient.

