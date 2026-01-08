Ballkalender 2026: Alle Bälle in Wien auf einem Blick

Endlich heißt es wieder "Alles Walzer"! Die Ballsaison erreicht mit dem Wiener Opernball am 12. Februar ihren Höhepunkt. Wo Sie 2026 sonst noch antanzen sollten, verraten wir im MADONNA-Ballkalender.

Die Ballsaison ist jedes Jahr ein gesellschaftlicher Höhepunkt - und das nicht nur für Debütant:innen und Promis! Für alle, die Lust auf eine durchtanzte Nacht haben, bietet Wien eine riesige Auswahl an glamourösen Veranstaltungen in prachtvollem Ambiente. Vom Zuckerbäckerball bis zum Opernball: Hier alle wichtigen Termine im Überblick.

© Getty Images

Ball-Highlights im Jänner 2026

Steirerball

Wann? 09. Jänner 2026

Wo? Wiener Hofburg

Der Steirerball läutet mit steirischen Musikgruppen und kulinarischen Schmankerl die Ballsaison ein. Dresscode: Tracht

Zuckerbäckerball

Wann? 15. Jänner 2026

Wo? Wiener Hofburg

Auf der süßesten Ballnacht des Jahres feiern die Wiener Bäcker und Konditoren.

Blumenball

Wann? 16. Jänner 2026

Wo? Wiener Rathaus

Die Wiener Stadtgärten verwandeln am Freitag, dem 16. Jänner 2026, das Wiener Rathaus in ein farbenfrohes Blütenmeer.

Philharmonikerball

Wann? 22. Jänner 2026

Wo? Musikvereinsgebäude

Der 83. Ball der Wiener Philharmoniker gilt wie jedes Jahr als Treffpunkt der High Society.

Kaffeesiederball

Wann? 23. Jänner 2026

Wo? Wiener Hofburg

Die Hofburg wird zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird.

Regenbogenball

Wann? 24. Jänner 2026

Wo? Austria Trend Parkhotel Schönbrunn

Hier wird die LGBTIQ-Community Vielfalt in all ihren Facetten gefeiert - und das alles für einen guten Zweck.

Techniker Cercle

Wann? 24. Jänner 2026

Wo? Musikverein

Der 136. Ball der Industrie und Technik findet in den Räumlichkeiten des Musikvereins statt.

Ärzteball

Wann? 31. Jänner 2026

Wo? Wiener Hofburg

Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für die CliniClowns“ verwandelt sich die Wiener Hofburg in eine Manege der Lebensfreude und der Mitmenschlichkeit.

© Getty Images

Ball-Highlights im Februar 2026

Wiener Opernball

Wann? 12. Februar 2026

Wo? Wiener Staatsoper

Der Ball der Bälle steigt alljährlich in der Staatsoper und lockt stets Stars wie Leni Klum aufs Tanzparkett.

Juristenball

Wann? 14. Februar 2026

Wo? Wiener Hofburg

Am Faschingssamstag findet der traditionsreichste, auf die Zeit des Wiener Kongresses zurückgehende Juristenball statt.

Elmayer-Kränzchen

Wann? 17. Februar 2026

Wo? Wiener Hofburg

Der Ball der Tanzschule Elmayer, der seit 1920 vor allem der Unterstützung karitativer Projekte dient.