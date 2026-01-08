Ballkalender 2026: Alle Bälle in Wien auf einem Blick

Endlich heißt es wieder "Alles Walzer"! Die Ballsaison erreicht mit dem Wiener Opernball am 12. Februar ihren Höhepunkt. Wo Sie 2026 sonst noch antanzen sollten, verraten wir im MADONNA-Ballkalender.
Die Ballsaison ist jedes Jahr ein gesellschaftlicher Höhepunkt - und das nicht nur für Debütant:innen und Promis! Für alle, die Lust auf eine durchtanzte Nacht haben, bietet Wien eine riesige Auswahl an glamourösen Veranstaltungen in prachtvollem Ambiente. Vom Zuckerbäckerball bis zum Opernball: Hier alle wichtigen Termine im Überblick.
Ball-Highlights im Jänner 2026
Steirerball
- Wann? 09. Jänner 2026
- Wo? Wiener Hofburg
Der Steirerball läutet mit steirischen Musikgruppen und kulinarischen Schmankerl die Ballsaison ein. Dresscode: Tracht
Zuckerbäckerball
- Wann? 15. Jänner 2026
- Wo? Wiener Hofburg
Auf der süßesten Ballnacht des Jahres feiern die Wiener Bäcker und Konditoren.
Blumenball
- Wann? 16. Jänner 2026
- Wo? Wiener Rathaus
Die Wiener Stadtgärten verwandeln am Freitag, dem 16. Jänner 2026, das Wiener Rathaus in ein farbenfrohes Blütenmeer.
Philharmonikerball
- Wann? 22. Jänner 2026
- Wo? Musikvereinsgebäude
Der 83. Ball der Wiener Philharmoniker gilt wie jedes Jahr als Treffpunkt der High Society.
Kaffeesiederball
- Wann? 23. Jänner 2026
- Wo? Wiener Hofburg
Die Hofburg wird zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird.
Regenbogenball
- Wann? 24. Jänner 2026
- Wo? Austria Trend Parkhotel Schönbrunn
Hier wird die LGBTIQ-Community Vielfalt in all ihren Facetten gefeiert - und das alles für einen guten Zweck.
Techniker Cercle
- Wann? 24. Jänner 2026
- Wo? Musikverein
Der 136. Ball der Industrie und Technik findet in den Räumlichkeiten des Musikvereins statt.
Ärzteball
- Wann? 31. Jänner 2026
- Wo? Wiener Hofburg
Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für die CliniClowns“ verwandelt sich die Wiener Hofburg in eine Manege der Lebensfreude und der Mitmenschlichkeit.
Ball-Highlights im Februar 2026
Wiener Opernball
- Wann? 12. Februar 2026
- Wo? Wiener Staatsoper
Der Ball der Bälle steigt alljährlich in der Staatsoper und lockt stets Stars wie Leni Klum aufs Tanzparkett.
Juristenball
- Wann? 14. Februar 2026
- Wo? Wiener Hofburg
Am Faschingssamstag findet der traditionsreichste, auf die Zeit des Wiener Kongresses zurückgehende Juristenball statt.
Elmayer-Kränzchen
- Wann? 17. Februar 2026
- Wo? Wiener Hofburg
Der Ball der Tanzschule Elmayer, der seit 1920 vor allem der Unterstützung karitativer Projekte dient.