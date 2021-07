Brasilien-Star schockt mit Horror-Foul

ManCity-Star Gabriel Jesus schockiert mit einem unfassbaren Karate-Foul bei der Copa.

Peru und Titelverteidiger Brasilien stehen im Halbfinale der Copa América. Die brasilianische "Seleção" um Superstar und Rückkehrer Neymar besiegte Chile in einer umkämpften Viertelfinalpartie im Estádio Nilton Santos in Rio de Janeiro am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:0 (0:0). Zuvor hatte die peruanische Fußball-Nationalelf im ersten Viertelfinalspiel in der zentralbrasilianischen Stadt Goiânia Paraguay im Elferschießen eliminiert. Nach 120 Minuten war es 3:3 (2:1) gestanden.

Für Brasilien traf Lucas Paquetá nach feinen Zusammenspiel mit Neymar praktisch direkt nach Wiederanpfiff. Gabriel Jesús sah nur eine Minute später nach einem Brutalo-Foul gegen Chiles Eugenio Mena die Rote Karte. Chile, das mit dem genesenen Star Alexis Sánchez begann, spielte gut organisiert und hatte viel Ballbesitz. Ein Treffer von Eduardo Vargas für den Südamerikameister von 2015 und 2016 wurde nach Videobeweis wegen Abseits nicht anerkannt.

Brasilien trifft im Halbfinale nun auf Perus Auswahl - den Finalgegner von 2019, der in einem emotionsgeladenen ersten Viertelfinale mit zwei Hinausstellungen Paraguay im Elfmeterschießen besiegt hatte.