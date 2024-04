Signa Development hat neuen Aufsichtsrat

Die Hauptversammlung der Signa Development-Aktionäre hat dem Treuhänder-Sanierungsplan zugestimmt und einen neuen Aufsichtsrat bestimmt. Das sind die neuen Köpfe.

Die Hauptversammlung der Signa Development Selection AG hat in der heutigen außerordentlichen Sitzung im Park Hyatt in Wien dem Treuhänder-Sanierungsplan zugestimmt und dem Aufsichtsrat das Mandat für eine Neubestellung des Vorstands erteilt.

In den Aufsichtsrat neu gewählt wurden:

Michael Mitterdorfer,

Karin Exner-Wöhrer,

Claudia Badstöber und

Martina Scheibelauer.

Als Mitglied des Aufsichtsrats verbleibt Jürgen-Johann Rupp.

Der Aufsichtsrat der Signa Development Selection AG ist damit nun einer der Aufsichtsräte in Österreich, der mehrheitlich von weiblichen Mitgliedern dominiert wird.

Gusi nimmt Abschied

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer zieht sich mit dem heutigen Tag als Aufsichtsratschef der Signa Development Selection AG zurück. Er war nicht der Einzige, der den Hut nimmt.

Die Wahl neuer Mitglieder war erforderlich, nachdem vier der bisher fünf Aufsichtsräte, nämlich

Alfred Gusenbauer,

Susanne Riess-Hahn,

Karl Sevelda und

Christoph Stadlhuber

ihr Aufsichtsratsmandat im Einvernehmen mit Wirkung zum Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung zurückgelegt haben.

Alfred Gusenbauer © Tischler ×

Kein Geld für die Arbeit im Jahr 2023: "Sichtbares Zeichen"

Vor dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft selbst bereits erklärt hat, keinen Vergütungsanspruch für das Geschäftsjahr 2023 geltend zu machen, und um "ein sichtbares Zeichen zur Unterstützung der Restrukturierung der Gesellschaft zu setzen", hat die Hauptversammlung zudem entschieden, den bisherigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2023 keine Vergütung zu gewähren.

Insolvenzverwalter Stapf zufrieden

Der Insolvenzverwalter der Signa Holding GmbH, Dr. Christof Stapf, begrüßt, dass die Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre dem Beschlussvorschlag gefolgt ist.

Vorstand: Sanierer Erhard Grossnigg hat seinen Rücktritt angekündigt

Erhard Grossnigg © Signa ×

Der Sanierer Erhard Grossnigg, der seit Anfang Dezember als Vorstand fungierte, hat nach den Aufräumarbeiten in beiden Gesellschaften ebenfalls seinen Rücktritt angekündigt. Im Rahmen der Hauptversammlungen müssen also neue Aufsichtsräte gewählt und in weiterer Folge ein neuer Vorstand ernannt werden.