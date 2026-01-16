Opernball 2026: Das tragen die Organisatorinnen & Moderatorinnen zum Ball der Bälle

Wenn die Wiener Staatsoper zum Opernball bittet, richtet sich der Blick nicht nur auf die Debütant:innen, Stargäste und Logen – sondern auch auf jene Frauen, die hinter den Kulissen und vor der Kamera die Fäden ziehen. Wir haben die ersten Roben-Details.

Der Opernball 2026 verspricht einmal mehr große Stars, große Auftritte und natürlich große Roben. Besonders spannend: die Kleiderwahl der drei Gastgeberinnen und Moderatorinnen.

© Andreas Tischler

Das tragen Athanasiadis, Yeganehfar und Reitbauer zum Opernball 2026

Die Powerfrauen Susanne Athanasiadis, das ganze Jahr über Marketing- und Pressechefin der Wiener Staatsoper, „yamyam event Production“-Chefin Maryam Yeganehfar und Steirereck-Spitzengastronomin Birgit Reitbauer beweisen am Ball der Bälle nicht nur organisatorisches Talent, sondern auch Stilbewusstsein.

Auch dieses Jahr werden ihre Looks wieder mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Elegant, selbstbewusst und stets dem Anlass entsprechend, setzen sie modische Statements zwischen klassischer Ballrobe und moderner Couture.

Marketing- und Kommunikationschefin Susanne Athanasiadis setzt auf ein Design von Michel Meyer und interpretiert den Ballklassiker im angesagten Layering-Style. Nähere Details zu Farbe und Stoff sind noch nicht bekannt, doch fest steht: mehrere fein aufeinander abgestimmte Stofflagen sorgen bestimmt für Tiefe, Bewegung und einen modernen Twist.

Maryam Yeganehfar vertraut gleich auf zwei klingende Namen der österreichischen Modeszene: Star-Designerin Lena Hoschek und Head of Lena Hoschek Atelier Thomas Kirchgrabner. Auch sie hält genauere Details noch geheim, doch das Ergebnis ist bestimmt eine feminine Silhouette.

Steirereck-Chefin Birgit Reitbauer erscheint am Opernball 2026 wieder in einer Robe von Susanne Bisovsky. Auch bei ihr darf man von einem eleganten Auftritt mit starker persönlicher Note ausgehen.

Teresa Vogl © ORF/Thomas Ramstorfer

Das tragen die ORF-Moderatorinnen zum Opernball 2026

Auch die Moderatorinnen setzen beim Opernball modische Ausrufezeichen. Teresa Vogl vertraut wieder auf eine glamouröse Robe von Eva Poleschinski. Leona König feiert beim Opernball ihre Premiere im ORF-Team und sorgt zum Auftakt mit einem Vintagekleid von Jean Paul Gaultier für ein extravagantes Fashion-Statement. Und Silvia Schneider dürfte erneut ein eigens entworfenes Design tragen.

Genaue Details zu den Kleidern und weiteren Highlights des Abends folgen noch – wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden.