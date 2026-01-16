Alles zu oe24VIP
© Andreas Tischler

Gesalzen

Opernball-Preise 2026: Ein Glas Champagner und ein Paar Würstel für 57 Euro

16.01.26, 10:48
Teilen

Für einen Abend auf dem Wiener Opernball muss man schon tief in die Tasche greifen. Neben 410 Euro für ein Ticket kommen noch etliche Kosten dazu. Auch beim Essen wurden die Preise erhöht.

Der Wiener Opernball ist jährlich der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison, doch seine Besucher greifen dafür tief in die Taschen. Eine Eintrittskarte kostet 410 Euro (15 Euro mehr als im Vorjahr). Für eine Rangloge legt man heuer 26.000 Euro ab - 500 Euro (plus 2 Prozent) mehr als im letzten Jahr. Der Preis für die Bühnenloge ist mit 15.000 Euro gleich geblieben, ebenfalls die Premium-Bühnenloge mit 19.000 Euro. Um allerdings an eine Loge zu kommen, muss man Donator der Staatsoper sein, was sich jährlich mit rund 30.000 Euro zu Buche schlägt.

Doch damit nicht genug. Auch die Preise für Speis und Trank sind gesalzen. So kostet heuer ein Paar Würstel 18 Euro (2 Euro mehr als 2025, das sind 12,5 Prozent), das Gläschen Sekt (0,1 l) bleibt bei ab 21 Euro.

Susanne Athanasiadis und Bogdan Roscic

Susanne Athanasiadis und Bogdan Roscic

© Tischler

Das ist die Preisliste für den diesjährigen Opernball:

  • Opernball-Würstel - 18 Euro
  • Gulaschsuppe - 18 Euro
  • Veganer Linseneintopf mit Handsemmel - 19 Euro
  • Bier 0,33l - 15,50 Euro
  • Weißer Spritzer - 15,50 Euro
  • Mineralwasser 0,33l - 9,90 Euro
  • Coca Cola 0,33l - 12,50 Euro
  • Red Bull 0,25l - 15 Euro
  • Wein glasweise 0,125l ab 17 Euro
  • Sekt glasweise 0,1l 21 Euro
  • Champagner glasweise 0,1l ab 39 Euro


Van der Bellen

VdB hatte den montegrinischen Präsidenten schon beim Opernball 2024 zu Gast. 

© Peter Lechner/HBF

Bei den Getränken sind Wein und Bier um jeweils 1 Euro (6,9 Prozent) teurer geworden - alkoholfreie Getränke bleiben vom Preis her gleich. Die Speisen kosten heuer 2 Euro mehr als im letzten Jahr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

