68. Opernball: DIESER ORF-Star ist 2026 neu im TV-Team

Am 12. Februar richtet sich der Blick der Gesellschaft wieder auf die Wiener Staatsoper: Der 68. Wiener Opernball steht vor der Tür – und mit ihm die alljährlichen Fragen nach Stars, Stimmen und den Gesichtern der ORF-Übertragung.

Am 12. Februar heißt es in der Wiener Staatsoper wieder „Alles Walzer“: Der 68. Wiener Opernball geht über die Bühne und verwandelt das Haus am Ring einmal mehr in den wohl glamourösesten Ballsaal der Republik. Wie jedes Jahr richtet sich der Blick nicht nur auf Debütanten und Roben, sondern auch auf jene Fragen, die im Vorfeld traditionell für Gesprächsstoff sorgen: Wer gestaltet die Eröffnung musikalisch? Welche Stars bevölkern die Logen? Und wer führt das Publikum vor den Bildschirmen durch die lange Ballnacht?

Gerade rund um die ORF-Übertragung kursierten in den vergangenen Wochen zahlreiche Gerüchte – viele davon hielten einer genaueren Prüfung jedoch nicht stand. Bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag nutzte oe24 die Gelegenheit, mit heimischen TV-Stars zu sprechen und Klarheit zu schaffen.

Altbewährtes Team

Fix ist: Alles bleibt, wie es sich bewährt hat. Als Hauptmoderatoren begleiten Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll die Zuschauerinnen und Zuschauer auch heuer wieder durch den Opernball-Abend im ORF. Mit Routine, Charme und einem Gespür für Glamour zählen sie längst zum fixen Inventar der Ballnacht.

Wer den Opernball noch einmal Revue passieren lassen möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Lilian Klebow wird am Tag danach in der Sendung „Alles Opernball“ erneut Einblicke hinter die Kulissen geben und die schönsten – und vielleicht auch überraschendsten – Momente des Abends einfangen.





Schneider und Benda bleiben

Für kurze Aufregung sorgte ein Bericht eines heimischen Mediums, dem zufolge Silvia Schneider und Marion Benda heuer nicht Teil der ORF-Berichterstattung sein sollten. Beide relativieren diese Behauptung. „Es gibt die Hauptmoderatoren und wir sind Gast-Moderatorinnen“, stellten sie klar. Damit ist auch hier alles wie gehabt.

Ein neues Gesicht

Eine echte Neuerung gibt es dennoch: Leona König feiert beim Opernball ihre Premiere im ORF-Team. Die Initiatorin der Goldenen Note wird heuer mehrere Zuspieler gestalten und dabei vor allem junge Nachwuchstalente vor die Kamera holen. Ein erster Schritt auf das große Parkett der Opernball-Berichterstattung – und vielleicht mehr als nur ein einmaliger Auftritt. Mit „einem Fuß in der Tür“ bleibt es jedenfalls spannend, ob Leona König schon im kommenden Jahr fix im Kreis der Hauptmoderatorinnen zu sehen sein wird.