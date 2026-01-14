Die heißesten Begleiter für Ihre Ballnacht kommen 2026 von Silvia Schneider

Modefans dürfen sich freuen: Für Humanic hat Silvia Schneider jetzt eine exklusive Ballkollektion entworfen. Ihre neuen Kreationen präsentierte die Star-Moderatorin bei den 22. Haute Couture Awards am 13. Jänner - und bewies einmal mehr, dass sie ein Händchen für glamouröse Details hat.

Endlich heißt es wieder „Alles Walzer“! Die Ballsaison erreicht mit dem Wiener Opernball am 12. Februar 2026 ihren glamourösen Höhepunkt – und wer stilvoll über das Parkett schweben will, darf jetzt schon die Füße in Szene setzen. Eine, die 2026 wohl nicht nur vor der Kamera, sondern vor allem auch auf dem Parkett für funkelnde Momente sorgen wird, ist Silvia Schneider.

Silvia Schneider entwirft glamouröse Schuhe & Clutches für die Ballsaison

Am 13. Jänner 2026 präsentierte die Moderatorin im Rahmen der 22. Haute Couture Awards ihre neueste Kreation: die exklusive Silvia Schneider X HUMANIC Ballkollektion.

© Marcel Gonzalez-Ortiz

Die Kollektion spiegelt Silvia Schneiders Handschrift in jedem Detail wider: schimmernd, funkelnd und eine elegante, zeitlose Ästhetik. Besonders markant ist die schwarz-weiße Linie, die sich wie ein roter Faden durch die Modelle zieht und den Pumps nicht nur Stil, sondern auch sicheren Halt verleiht. Ein weiteres Highlight: die Trendfarbe des Jahres „Cloud Dancer“, die die TV-Beauty nicht nur in ihren Schuhen und Accessoires einsetzt, sondern auch selbst in den Kampagnenbildern trägt.

© Marcel Gonzalez-Ortiz

Doch es sind nicht nur die Farben und Materialien, die beeindrucken. Raffiniert abgestimmte Details in Nachtblau, zartem Rosa oder Goldglitzer und elegante Clutches runden die Kollektion ab und machen sie zum idealen Begleiter jeder Ballrobe.

© Marcel Gonzalez-Ortiz

„Diese Kollektion ist eine Liebeserklärung an die Ballnacht“, beschreibt Silvia Schneider ihre Designs. Die Kollektion „soll Frauen strahlend und selbstbewusst durch den Abend führen – jeder Schritt, jede Bewegung voller Ausdruck und Faszination.“

© Marcel Gonzalez-Ortiz

Fest steht: Wer 2026 auf dem Parkett glänzen will, sollte definitiv auf Silvia Schneider X HUMANIC setzen.