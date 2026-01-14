Neumond am 18.1.2026: Diese 3 Sternzeichen stehen vor einer großen Veränderung

Der erste Neumond des Jahres erstrahlt am 18. Jänner um exakt 20:40 Uhr am Himmel und setzt ein kosmisches Zeichen, das Ihr Leben auf den Kopf stellen könnte. Besonders drei Sternzeichen erleben jetzt einen echten Wendepunkt.

Neumonde sind immer ein Zeichen für Neubeginn, frische Energie und eine Chance, das Leben neu zu gestalten. Doch dieser Neumond bringt mehr als nur frischen Wind: Er fordert uns alle heraus, mit klaren Zielen und mutigen Schritten in das Jahr 2026 zu starten. Am Sonntag, den 18. Jänner 2026 um 20:40 Uhr erreicht der Neumond seinen Höhepunkt, ein Moment, der die Energie des gesamten Jahres prägen könnte. Doch nicht jedes Sternzeichen wird in gleicher Weise von dieser kosmischen Kraft profitieren. Drei Sternzeichen stehen besonders im Fokus und es erwartet sie ein Wendepunkt.

Diese 3 Sternzeichen erleben jetzt den ultimativen Wendepunkt

Widder (21. März – 20. April)

Der Neumond trifft den Widder genau zur richtigen Zeit! Falls Sie bisher noch keinen klaren Plan für 2026 hatten oder das Gefühl hatten, dass Ihnen der letzte Funke fehlt, um Ihre Ziele wirklich umzusetzen, wird Ihnen dieser Neumond eine neue Quelle der Inspiration bieten. Nutzen Sie diesen Moment! Der Neumond könnte Ihnen eine plötzliche Eingebung schenken, die Ihnen die nötige Klarheit bringt. Es ist die Zeit, Ihrer Intuition zu vertrauen und mit kreativen Methoden Ihre Ideen zu ordnen. Der Neumond ermutigt Sie, mutig zu sein und Ihr Feuer zu entfachen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Für die Jungfrau fühlt sich der Neumond wie ein frischer Wind an. Sie sind wach, motiviert und voller Tatendrang. Diese Energie ist genau das, was Sie brauchen, um Ihre Pläne für 2026 in Angriff zu nehmen. Doch manchmal geht es nicht nur um das Tun, sondern auch ums Loslassen. Haben Sie noch alte Glaubenssätze oder Gewohnheiten, die Sie bremsen? Der Neumond bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, sich von all dem zu befreien, was Sie zurückhält. Der Neumond lädt Sie ein, sich zu transformieren und Platz für neues Wachstum zu schaffen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Der Neumond findet im Steinbock statt, was bedeutet, dass die Auswirkungen für dieses Sternzeichen besonders stark sind. Sie spüren die Energie dieses Neumonds besonders intensiv, und es könnte sich wie ein kraftvoller Neuanfang anfühlen. Sie sind voller Tatendrang, fokussiert und motiviert, Ihre Ziele für 2026 zu erreichen. Doch auch für Sie gibt es eine wichtige Aufgabe: Finden Sie heraus, was wirklich zählt. Gibt es noch Glaubenssätze oder eingefahrene Muster, die Sie zurückhalten? Der Neumond ermutigt Sie, alles, was nicht mehr zu Ihrem wahren Selbst passt, loszulassen. Nur so können Sie Ihre Energie in die Dinge investieren, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.

Vielleicht ist dieser Neumond auch der perfekte Zeitpunkt, um einen lang gehegten Traum zu verwirklichen oder endlich den Schritt zu wagen, der Sie schon so lange begleitet hat.