Ballfrisuren 2026: Die schönsten Looks für die Ballsaison

Die Ballsaison 2026 ist offiziell eröffnet und das bedeutet: Zeit für glanzvolle Auftritte, elegante Kleider und glamouröse Frisuren. Wir verraten Ihnen die angesagtesten Frisuren, die 2026 jede Tanzfläche erobern und zeigen, wie Sie diese Looks im Handumdrehen selbst zaubern.

Das Ballkleid wurde ausgesucht, die perfekten Schuhe gefunden, jetzt fehlt nur noch das i-Tüpfelchen: die perfekte Ballfrisur! Die Ballsaison ist die ideale Gelegenheit, sich von Kopf bis Fuß glamourös in Szene zu setzen. Doch nicht jeder hat Zeit oder Lust, sich vom Profi stylen zu lassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich eine traumhafte Ballfrisur ganz einfach selbst zaubern können. Ob glamourös, modern oder klassisch, für jeden Geschmack ist der perfekte Look dabei.

Glamouröse Hollywood-Waves

Kein anderer Look strahlt mehr Eleganz aus als die klassischen Hollywood-Waves. Die sanften Wellen, die in eine Richtung fallen, verleihen dem Haar Volumen und ziehen garantiert alle Blicke auf sich. Kombiniert mit einem tiefen Seitenscheitel und glänzenden Locken, ist dieser Look der Inbegriff von Glamour und eignet sich perfekt für den großen Auftritt auf der Tanzfläche.

So geht’s:

Ziehen Sie einen tiefen Seitenscheitel und teilen Sie das Haar in kleine Abteilungen. Formen Sie Strähne für Strähne eine natürliche Wellenbewegung. Diese Wellen werden über den ganzen Kopf mit einer Drehbewegung in die Spitzen gezogen. Zum Schluss werden die geformten Wellen mit einem groben Kamm durchfrisiert und am Oberkopf werden die Haare mit Spangen fixiert.

Sleek Ponytail

Wenn Sie einen Look bevorzugen, der schlicht, aber dennoch elegant ist, ist der Sleek Ponytail der perfekte Begleiter für die Ballsaison. Dieser stilvolle Pferdeschwanz hält Ihre Haare ordentlich zusammen, während er gleichzeitig einen modernen und edlen Eindruck macht. Zudem sorgt der fest sitzende Zopf dafür, dass Ihre Haare den ganzen Abend an Ort und Stelle bleiben.

So geht’s:

Tragen Sie reichlich Haargel auf das trockene Haar auf und stylen Sie es mit einem Stielkamm glatt nach hinten. Binden Sie die Haare weit oben am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz. Wickeln Sie eine kleine Strähne um den Haargummi, um diesen zu verdecken, und fixieren Sie das Ende der Strähne mit einem Bobby Pin.

Hochsteckfrisuren mit 90s-Vibes

Wer denkt, Hochsteckfrisuren seien passé, wird 2026 eines Besseren belehrt. Die Frisuren aus den 90er Jahren erleben ein großes Comeback! Besonders in der Ballsaison ist der elegante Updo mit lockeren Strähnen ein wahrer Hingucker. Ein lockerer Messy Bun mit einigen herausfallenden Strähnen wirkt besonders charmant und verleiht dem Look eine gewisse Leichtigkeit.

So geht’s:

Beginnen Sie mit einem Mittelscheitel und stylen Sie das Haar mit einem Lockenstab oder Glätteisen zu sanften Beach Waves. Trennen Sie auf jeder Seite etwa 3 cm breite Strähnen ab. Binden Sie den Rest des Haares zu einem hohen Pferdeschwanz. Eindrehen und mit Bobby Pins zu einem lockeren Dutt befestigen. Lassen Sie ruhig ein paar Strähnen aus der Frisur herausfallen.

Twisted Chignon

Der Twisted Chignon ist eine perfekte Wahl für alle, die einen klassischen Dutt lieben, aber auch nach einem Look suchen, der etwas weniger steif wirkt. Mit nur wenigen Handgriffen entsteht dieser elegante Style, der sowohl für langes als auch für mittellanges Haar ideal ist.

So geht’s:

Binden Sie alle Haare im Nacken zu einem festen Pferdeschwanz. Wenden Sie den Pferdeschwanz mit einem Stielkamm, um das Haar leicht zu verstärken. Teilen Sie den Pferdeschwanz an der Basis, ziehen Sie das Haar nach oben und drehen Sie es dann zu einem lockeren Dutt. Fixieren Sie den Chignon mit Bobby Pins und umrahmen Sie das Gesicht mit einigen Strähnen.

Half Up - Half Down

Der Half-Up, Half-Down-Look ist der perfekte Kompromiss für alle, die es nicht zu formell mögen, aber dennoch elegant wirken möchten. Besonders wenn Sie Beach Waves in das Haar stylen, bekommt der Look eine entspannte, aber dennoch glamouröse Ausstrahlung.

So geht’s:

Stylen Sie Ihre Haare mit einem Glätteisen zu weichen Beach Waves und fixieren Sie sie mit Haarspray. Teilen Sie die Haare über dem Ohr schräg ab und binden Sie sie zu einem halben Pferdeschwanz zusammen. Wickeln Sie den Zopf um den Hinterkopf und befestigen Sie ihn mit einer Haarklammer. Lassen Sie einige Strähnen um das Gesicht herum fallen, um den Look zu vervollständigen.

In diesem Sinne: Alles Walzer!