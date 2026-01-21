Alles zu oe24VIP
Neues Frühlingsfestival startet auf Burg Clam
Ab 30. April 2026

Neues Frühlingsfestival startet auf Burg Clam

21.01.26, 15:29
Schauspieler Philipp Hochmair ist der Stargast bei der Premiere. 

Mit „Mai im Meierhof“ bekommt Oberösterreich ab 2026 ein neues Frühlingsfestival. Austragungsort ist der Meierhof der Burg Clam, der künftig jedes Jahr im Mai bespielt wird.

Stargast der Premiere ist Schauspieler Philipp Hochmair, der mit seinem Programm „Jedermann Razelli Remix“ nach Clam zurückkehrt. Der Künstler zeigte sich begeistert vom historischen Ambiente und betonte seine enge Verbindung zu Oberösterreich, wo er aufgewachsen ist. Der Meierhof aus dem 16. Jahrhundert bietet rund 350 Sitzplätze und soll als intime Bühne ein vielfältiges Programm auf hohem künstlerischem Niveau ermöglichen. Neben bekannten Namen sollen auch regionale Acts Platz finden. Der Startschuss für das neue Festival fällt am 30. April 2026.

