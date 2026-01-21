Linz hält alle Kindergärten im Sommer geöffnet

Regelung bringe mehr Planungssicherheit für die Linzer Familien.

Ab dem Sommer 2026 bleiben alle städtischen Kindergartenstandorte in Linz während der gesamten Ferienzeit geöffnet. Damit reagiert die Stadt auf Erfahrungen aus einem seit 2024 getesteten Sommermodell mit zusammengelegten Einrichtungen.

Zwar kam es dabei vereinzelt zu höheren Auslastungen, insgesamt ging die Nutzung jedoch zurück. Vor allem berufstätige Familien, Haushalte mit mehreren betreuten Kindern sowie Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen empfanden Standortwechsel als Belastung.

Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Leitner betont, dass die neue Regelung mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit schafft. Kinder können auch im Sommer in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, pädagogische Konzepte werden durchgehend fortgeführt und Familien profitieren von kurzen Wegen. Die Entscheidung basiert auf Auswertungen und Rückmeldungen aus der Praxis.

Vorteile auch aus organisatorischer Sicht

Auch aus organisatorischer Sicht bleibt der Betrieb effizient. Personalstand, Gruppengrößen und Räumlichkeiten verändern sich nicht, sondern werden künftig wieder gleichmäßig auf alle Standorte verteilt, erklärt Daniel Hagendorf von den Kinder- und Jugend-Services der Stadt Linz.

Mit der ganzjährigen Öffnung unterstreicht Linz seinen Anspruch auf hohe Betreuungsqualität. Derzeit werden in der Stadt rund 12.600 Kinder und Jugendliche in Krabbelstuben, Kindergärten und Horten betreut. Für Kinderbildung und -betreuung sind im Budget 2026 rund 120,9 Millionen Euro vorgesehen.