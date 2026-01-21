90 Euro & ALLE wollen sie! Diese Heißluftfritteuse geht gerade komplett durch die Decke

Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen und das Ganze mit deutlich weniger Fett? Genau deshalb ist diese Heißluftfritteuse von Cosori gerade so gefragt. Aktuell gibt’s den beliebten Airfryer mit sattem Rabatt – wir haben uns angesehen, warum sich der Deal jetzt besonders lohnt.

Heißluftfritteusen sind längst kein Trend-Gadget mehr, sondern fixer Bestandteil vieler Küchen. Sie sparen Zeit, Energie und Fett – und liefern trotzdem knusprige Ergebnisse. Kein Wunder also, dass bestimmte Modelle regelrecht gehypt werden. Aktuell besonders gefragt: ein Cosori Airfryer*, der für rund 90 Euro zu haben ist und mit XXL-Volumen sowie smarten Extras punktet.

Knusprig, schnell, fettarm: Darum lohnt sich ein Airfryer wirklich

Wir sehen es selbst: Wer einmal einen Airfryer ausprobiert hat, möchte ihn kaum mehr missen. Der große Vorteil liegt in der Kombination aus Schnelligkeit und Komfort. Im Vergleich zum Backofen heizen Heißluftfritteusen deutlich schneller auf und benötigen weniger Energie. Gleichzeitig kommt man mit extrem wenig Öl aus – ideal für alle, die bewusster essen wollen, ohne auf Geschmack zu verzichten.

Ob Pommes, Gemüse, Fleisch oder sogar Pizza: Moderne Heißluftfritteusen sind echte Allrounder. Dazu kommt die einfache Reinigung – ein klarer Pluspunkt im stressigen Alltag. Gerade für Haushalte, die regelmäßig frisch kochen, ist ein Airfryer eine echte Erleichterung.

Cosori Airfryer: Warum dieses Modell gerade so begehrt ist

Dieser Cosori Airfryer* gehört nicht ohne Grund zu den Bestsellern. Mit seinem beleuchteten Sichtfenster behalten Sie den Garprozess jederzeit im Blick, während das XXL-Fassungsvermögen von 6,2 Litern locker für die ganze Familie reicht. Dank 12-in-1-Programmen, Vorheizfunktion und praktischem Shake-Reminder gelingen Pommes, Hähnchen oder Gemüse gleichmäßig knusprig – und das mit bis zu 85 Prozent weniger Fett. Bedienung und Reinigung sind angenehm unkompliziert, perfekt also auch für Einsteiger. Kurz gesagt: viel Komfort, starke Leistung und echte Alltagstauglichkeit.

Auch preislich ein Volltreffer: Statt 151,25 Euro kostet der beliebte Cosori Airfryer aktuell nur 90,71 Euro – das entspricht einem Rabatt von satten 40 Prozent. Für ein Modell dieser Größe und Ausstattung ist das ein echtes Schnäppchen, bei dem Sie nicht lange überlegen sollten.

Cosori Airfryer 6,2 Liter – für 90,71 statt 151,25 Euro bei Amazon* © Cosori

Fazit: Günstiger geht‘s kaum

Wir sagen: Für rund 90 Euro ist dieser Cosori Airfryer ein echter Volltreffer. Viel Volumen, starke Funktionen und ein Preis, der deutlich unter der UVP liegt – kein Wunder, dass das Modell gerade so gefragt ist. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich eine Heißluftfritteuse zuzulegen, sollte bei diesem Deal nicht zu lange zögern. Deal-Alarm!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.