Rad-Saison: Alle reden über dieses E-Bike!

Wer aktuell ein hochwertiges E-Trekkingbike sucht, sollte einen Blick auf das KTM Macina Tour CX 510 (2024) Wave werfen. Beim Preisvergleich über idealo startet das Modell derzeit bereits ab €1.899,95 – und gehört damit zu den spannendsten Deals in der Kategorie Elektro-Tiefeinsteiger.

Das Modell aus der beliebten Macina-Tour-Serie von KTM richtet sich vor allem an Fahrerinnen, die ein komfortables, aber gleichzeitig leistungsstarkes E-Bike für Alltag, Trekking und längere Touren suchen.

KTM Macina Tour CX 510 (2024) Wave (2024) green purple flip matt © idealo.at

Bosch CX-Motor und starke Reichweite

Das Herzstück des Bikes ist der Bosch Performance Line CX Gen4 Motor, einer der leistungsstärksten E-Bike-Antriebe auf dem Markt. Unterstützt wird die Motorleistung von einem 500-Wh-Akku, der – je nach Fahrweise und Gelände – Reichweiten von bis zu rund 170 Kilometern ermöglichen kann.

Damit eignet sich das E-Bike nicht nur für kurze Alltagsfahrten, sondern auch für längere Touren und Wochenendausflüge.

Wichtige technische Daten im Überblick:

• Bosch Performance Line CX Gen4 Motor

• Unterstützung bis 25 km/h

• 500 Wh Akku

• 10-Gang Shimano Schaltung

• Scheibenbremsen für zuverlässige Bremsleistung

• 28-Zoll-Räder

• Gewicht: 26,3 kg

KTM Macina Tour CX 510 (2024) Wave (2024) green purple flip matt © idealo.at

Komfortable Ausstattung für Alltag und Touren

Das Wave-Rahmendesign erleichtert das Auf- und Absteigen und macht das Modell besonders komfortabel im täglichen Einsatz. Dadurch eignet sich das Bike ideal für:

• Pendeln in der Stadt

• längere Trekkingtouren

• Freizeitfahrten

• komfortorientiertes E-Biken

Mit Komponenten wie Schwalbe Energizer Plus Reifen, einer stabilen Trekking-Geometrie und einer hochwertigen Shimano-Schaltung ist das Bike auf vielseitige Nutzung ausgelegt.

© idealo.at / KI

Fazit: Viel E-Bike fürs Geld

Das KTM Macina Tour CX 510 (2024) kombiniert einen starken Bosch-Motor, solide Trekking-Ausstattung und ein komfortables Tiefeinsteiger-Design. Beim aktuellen Preisvergleich auf idealo gehört es damit zu den interessantesten E-Bike-Deals seiner Klasse!

Wer ein zuverlässiges E-Trekkingrad für Alltag und längere Touren sucht, findet hier ein besonders spannendes Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.