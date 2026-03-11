Olaplex im Frühlingssale: Diese Haarpflege-Bestseller sind jetzt reduziert

Bei den Amazon-Frühlingsangeboten sind derzeit auch hochwertige Beauty-Produkte reduziert. Besonders gefragt ist aktuell die Marke Olaplex, die für ihre reparierenden Haarpflegeformeln bekannt ist.

Mehrere Produkte der Serie sind momentan deutlich günstiger erhältlich, darunter Sets, Shampoo und Pflegeöle. Gerade wenn Sie Ihre Haarpflege-Routine erneuern möchten, lohnt sich jetzt ein Blick auf die Angebote.

Das Wash & Shine Hair Kit kombiniert mehrere der bekanntesten Produkte der Marke in einem Set. Enthalten sind unter anderem Shampoo Nº.4, Conditioner Nº.5 und das Bonding Oil Nº.7.

Die Produkte wurden entwickelt, um das Haar zu reinigen, mit Feuchtigkeit zu versorgen und Frizz zu kontrollieren. Gleichzeitig soll das Bonding-System geschädigte Haarstrukturen stärken.

Der aktuelle Preis liegt bei € 49,36 – rund 24 % günstiger als üblich.

Olaplex Wash and Shine Hair Kit: Nº.4, 5, 7, Shampoo & Conditioner Set | Cleanse, Hydrate, & Control Frizz Up to 72 Hours | Bonding Oil for Shine & Protect | For Coily, Curly, Straight, and Wavy © Amazon



Wer sein Haar gründlich reinigen möchte, findet im Olaplex Nº.4C Clarifying Shampoo eine intensive Pflegeoption. Das Shampoo wurde entwickelt, um Produktreste, Stylingrückstände und Ablagerungen aus dem Haar zu entfernen.

Gleichzeitig soll es dem Haar wieder mehr Glanz und Geschmeidigkeit verleihen.

Aktuell kostet das Shampoo € 17,22 – etwa 42 % Rabatt.

Olaplex Nº.4C Bond Maintenance™ Clarifying Deep Cleansing Shampoo | Removes Damage Causing Impurities & Buildup | Restore Shine, & Softness | For Coily, Curly, Straight, and Wavy, 8.5 fl oz © Amazon



Das Bonding Oil Nº.7 gehört zu den beliebtesten Produkten der Marke. Das konzentrierte Haaröl sorgt für Glanz, Hitzeschutz und weniger Frizz.

Viele Nutzer schätzen vor allem die leichte Formel, die das Haar glatter und weicher wirken lassen kann, ohne zu beschweren.

Der Preis liegt derzeit bei € 15,68 – rund 47 % günstiger.

Olaplex No 7 Bonding Haar Öl, Konzentriertes Hochglanzöl, Hitzeschutz, Glättet Und Macht Das Haar Sichtbar Weich, Verleiht Der Farbe Mehr Lebendigkeit, Bis Zu 72 Stunden Frizz-Kontrolle, 30ml © Amazon

Die Nº.0 Intensive Bond Building Behandlung ist eine vorbereitende Pflege, die das Haar intensiv stärken soll. Sie wird oft vor weiteren Pflegeprodukten verwendet, um die Wirkung zu verstärken.

Das Produkt richtet sich an alle Haartypen, besonders an geschädigtes oder strapaziertes Haar.

Aktuell kostet die Behandlung € 16,69 – rund 44 % Rabatt.

Olaplex No 0 Intensive Bond Building Haarbehandlung, Repariert, Schützt Und Stärkt Alle Haartypen, 155ml © Amazon



Fazit

Die Amazon-Frühlingsangebote bringen derzeit mehrere attraktive Deals rund um Olaplex-Haarpflege. Vom kompletten Pflege-Set bis zu einzelnen Produkten sind verschiedene Bestseller deutlich reduziert.

Wenn Sie hochwertige Haarpflege ausprobieren möchten oder ohnehin Nachschub brauchen, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein – solange die Frühlingsangebote verfügbar sind.

