Frühlingsangebote bei Amazon: Jetzt kräftig beim Fahrradzubehör sparen!

Vom 10. bis 16. März läuft bei Amazon wieder das große Frühlingsangebote-Event – und für Radfans gibt es dabei richtig starke Deals. Egal ob Helm, Schloss, Sattel oder smarte Bike-Gadgets: Wer sein Fahrrad für die neue Saison fit machen will, kann jetzt ordentlich sparen.

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und zeigen Ihnen Fahrradzubehör, das aktuell besonders stark reduziert ist.

Frühlingsangebote 2026: Amazon startet in die Outdoor-Saison

Der Frühling steht vor der Tür – und damit beginnt auch wieder die Zeit für Fahrradtouren, Pendelfahrten mit dem Bike oder sportliche Runden nach Feierabend. Passend dazu hat Amazon vom 10. bis 16. März seine großen Frühlingsangebote 2026 gestartet. Vom Sicherheits-Upgrade über Komfort-Extras bis zu smarten Trainingsgadgets – wer sein Bike jetzt ausrüsten möchte, kann ordentlich sparen. Wir zeigen Ihnen einige der spannendsten Schnäppchen.

Die besten Fahrrad-Deals bei den Amazon Frühlingsangeboten

ABUS Macator Fahrradhelm

Sicherheit geht vor – und genau dafür ist der ABUS Macator Fahrradhelm* gemacht. Der sportliche Helm richtet sich vor allem an Einsteiger und Freizeitfahrer und punktet mit guter Belüftung, leichtem Gewicht und einer stabilen In-Mold-Konstruktion. Besonders praktisch: Das Design ist auch für Zopfträgerinnen geeignet.

Aktuell kostet der Helm nur 37,55 statt 60,46 Euro – rund 38 Prozent Rabatt auf einen beliebten Markenhelm.

Valkental wasserdichte Gepäckträgertasche

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht Stauraum – und genau hier kommt die Valkental Gepäckträgertasche* ins Spiel. Die Tasche ist wasserdicht, sitzt stabil am Gepäckträger und bietet dank großer Reflektoren zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. Ob Einkauf, Arbeitstasche oder Touren-Gepäck: Das Modell ist vielseitig einsetzbar und lässt sich schnell abnehmen. Dadurch wird aus Ihrem Fahrrad im Handumdrehen ein praktisches Transportmittel für den Alltag.

Der Deal kann sich sehen lassen: 31,99 statt 52,99 Euro – das entspricht 40 Prozent Rabatt.

NEXTCOVER Fahrradsattel mit Memory-Foam

Ein unbequemer Sattel kann jede Fahrradtour ruinieren – der NEXTCOVER Fahrradsattel* setzt deshalb auf ergonomisches Design und eine Memory-Foam-Polsterung. Diese passt sich dem Körper an und soll Druckstellen deutlich reduzieren. Damit eignet sich der Sattel sowohl für Freizeitfahrer als auch für längere Touren.

Aktuell kostet das Modell 38,98 statt 59,99 Euro – rund 35 Prozent Rabatt für ein Komfort-Upgrade am Fahrrad.

Wahoo ELEMNT ROAM 3 Fahrradcomputer

Ambitionierte Radfahrer setzen auf Trainingsdaten – der Wahoo ELEMNT ROAM 3* ist ein leistungsstarker GPS-Fahrradcomputer mit Navigation und umfangreichen Analysefunktionen. Das Gerät verbindet sich mit Apps, Sensoren und Trainingsplattformen und zeigt während der Fahrt wichtige Daten wie Geschwindigkeit, Strecke oder Herzfrequenz an. Besonders praktisch ist die intuitive Navigation für neue Routen.

Mit 381,17 statt 452,77 Euro liegt der Rabatt bei 16 Prozent – für High-End-Bikecomputer ein durchaus attraktiver Deal.

Garmin Instinct 2X Solar Tactical

Die Garmin Instinct 2X Solar Tactical* ist eine robuste GPS-Smartwatch für Outdoor-Fans und Sportler. Dank Solar-Ladefunktion kann sich die Akkulaufzeit deutlich verlängern – ideal für lange Touren oder Abenteuer. Über 40 Sport-Apps, Trainingsanalysen, Schlaftracking und Smart Notifications machen sie zu einem vielseitigen Begleiter auch beim Radfahren.

Mit 301,51 statt 504,19 Euro gibt es hier satte 40 Prozent Rabatt – ein starker Preis für eine Garmin-Smartwatch.

Hauck Dryk Duo Fahrradanhänger

Für Familien ist der Hauck Dryk Duo* eine clevere Kombination aus Fahrradanhänger und Kinderwagen. Das Modell bietet Platz für zwei Kinder und lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Bike-Anhänger zum Kinderwagen umbauen. Große Luftreifen sorgen für Komfort, während der XL-Stauraum Platz für Einkäufe oder Ausflugsgepäck bietet. Damit eignet sich der Anhänger perfekt für Alltag, Urlaub oder Wochenendtouren.

Mit 302,30 statt 453,68 Euro sparen Käufer aktuell rund 33 Prozent – ein attraktiver Preis für ein vielseitiges Familienprodukt.

Kryptonite Evolution 1090 Kettenschloss

Wenn es um Diebstahlschutz geht, gehört Kryptonite zu den bekanntesten Marken. Das Evolution 1090 Kettenschloss* setzt auf eine massive 10-Millimeter-Stahlkette und einen Sicherheitsgrad von 8 von 10. Damit lässt sich das Fahrrad zuverlässig an Fahrradbügeln oder Laternen sichern – besonders praktisch für Stadtfahrer.

Der Preis ist aktuell besonders stark reduziert: 52,33 statt 114,60 Euro – satte 54 Prozent Rabatt.

Bosch EasyPump elektrische Fahrradpumpe

Die Bosch EasyPump* ist ein kompakter Mini-Kompressor, der Reifen schnell und ohne Muskelkraft aufpumpt. Das Gerät misst den Druck digital und stoppt automatisch, sobald der gewünschte Wert erreicht ist. Dank USB-C-Ladung und geringem Gewicht eignet sich die Pumpe auch perfekt für unterwegs. Egal ob Fahrradreifen, Autoreifen oder Bälle – das kleine Gerät ist vielseitig einsetzbar.

Mit 43,86 statt 78,35 Euro und 44 Prozent Rabatt gehört sie zu den praktischsten Fahrrad-Gadgets unter den Frühlingsangeboten.

Büchel BLC 720 Fahrradlicht-Set

Gute Beleuchtung ist beim Fahrrad Pflicht – und das Büchel BLC 720 Lichtset* sorgt vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit. Das Set bietet bis zu 70 Lux vorne und ein starkes Rücklicht mit langer Akkulaufzeit. Beide Lichter sind per USB aufladbar und nach StVZO zugelassen – also perfekt für den Straßenverkehr. Besonders praktisch ist die einfache Montage ohne Werkzeug.

Mit 31,25 statt 55,42 Euro und 44 Prozent Rabatt ist das Set aktuell ein sehr attraktiver Deal.

Weitere gute Deals für die nächste Radtour unter den Amazon Frühlingsangeboten

AXA Linq Pro Kettenschloss

Mit 58,88 statt 92,72 Euro und 36 Prozent Rabatt gehört das AXA Linq Pro Kettenschloss* zu den attraktiven Sicherheitsdeals der Frühlingsangebote.

Gore Wear C5 Opti Trägerhose

Mit 53,94 statt 63,48 Euro fällt der Rabatt bei der Gore Wear C5 Opti Trägerhose* mit 15 Prozent moderat aus – für hochwertige Radbekleidung dennoch ein solides Angebot.

SKS Germany TOM 18 Multitool

Aktuell kostet das SKS TOM 18 Multitool* 14,53 statt 17,09 Euro – etwa 15 Prozent Rabatt auf ein praktisches Must-have für jede Fahrradtasche.

SKS Germany TOPCAGE Flaschenhalter

Mit 4,50 statt 10,07 Euro gibt es hier satte 55 Prozent Rabatt auf den SKS TOPCAGE Flaschenhalter* – einer der günstigsten Deals im Zubehörbereich.

Fischer Mini-Luftpumpe

Aktuell kostet die Fischer Mini-Luftpumpe* 9,56 statt 15,12 Euro – rund 37 Prozent Rabatt auf ein praktisches Bike-Tool.

Shimano SPD Pedal PD-EH500

Der Preis der Shimano Pedale* ist aktuell besonders attraktiv: 45,49 statt 87,68 Euro – rund 48 Prozent Rabatt.

Perfekter Zeitpunkt fürs Fahrrad-Upgrade

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 sind ein idealer Moment, um das eigene Fahrrad für die neue Saison aufzurüsten. Von Sicherheitszubehör über Komfort-Extras bis zu smarten Trainingsgadgets ist aktuell vieles deutlich reduziert. Ob Helm, Schloss, Gepäcklösung oder Technik-Upgrade – bei den Deals ist für Gelegenheitsfahrer genauso etwas dabei wie für ambitionierte Radfans. Unser Tipp aus der Redaktion: Bei besonders guten Angeboten lohnt sich schnelles Zuschlagen, denn viele Preise gelten nur für kurze Zeit oder solange der Vorrat reicht.

