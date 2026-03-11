Ostern 2026: Die besten Schnäppchen fürs Osternest bei den Amazon Frühlingsangeboten

Süßes fürs Nest, kleine Überraschungen und kreative Spielideen: Bei den Amazon Frühlingsangeboten vom 10. bis 16. März 2026 gibt es jede Menge Ostergeschenke für Kinder deutlich günstiger. Wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen – von Schokolade bis Spielzeug.
Frühlingsangebote 2026: Amazon startet große Rabattwoche
Der Frühling steht vor der Tür – und damit auch Ostern. Passend dazu zündet Amazon vom 10. bis 16. März 2026 seine großen Frühlingsangebote. Gerade jetzt lohnt sich ein Blick in die Angebotslisten besonders: Wer das Osternest frühzeitig füllt, kann ordentlich sparen. Denn eines ist klar: Zu Ostern gehören kleine Überraschungen einfach dazu. Wir haben uns durch die aktuellen Deals geklickt und zeigen Ihnen die besten Ostergeschenke für Kinder, die gerade besonders günstig zu haben sind.
Süße Ostern: Diese Schoko-Geschenke sind jetzt reduziert
Lindt GOLDHASE – der Klassiker fürs Osternest
Der Lindt GOLDHASE* ist wohl der bekannteste Osterhase überhaupt. Die Premium-Vollmilch-Schokolade mit dem goldenen Glanzpapier und dem roten Glöckchen gehört für viele Familien einfach zu Ostern dazu. Aktuell ist der Klassiker bei Amazon reduziert – für 3,83 statt 4,41 Euro, also rund 23 Prozent günstiger.
Lindt Hasen-Nest – Schoko-Set mit Überraschung
Hier bekommt das Osternest gleich ein Upgrade. Das Lindt Hasen-Nest* kombiniert einen GOLDHASEN mit acht gefüllten Lindt-Ostereiern in verschiedenen Sorten – von LINDOR Milch bis Nougat. Ideal zum Teilen oder als fertiges Geschenk. Der Preis liegt aktuell bei 11,20 statt 13,87 Euro – rund 19 Prozent Rabatt.
Großes Lindt Oster-Set – die XXL-Schoko-Box
Wenn das Osternest besonders üppig ausfallen soll, ist dieses Set ein Volltreffer. Die große Lindt-Osterbox* bringt gleich mehrere GOLDHASEN sowie zahlreiche Oster-Eier und Spezialitäten mit. Perfekt für Familien oder als Vorrat für die Ostereiersuche. Der Dealpreis liegt bei 24,87 statt 30,83 Euro – rund 19 Prozent Ersparnis.
KitKat Easter Friends – kleine Osterfiguren zum Naschen
Knusprige Waffel trifft Milchschokolade: Die kleinen KitKat-Osterfiguren* bringen den beliebten Schokoriegel in österlicher Form ins Nest. Eine süße Kleinigkeit, die Kinder garantiert sofort vernaschen. Gerade kostet das Set 3,06 statt 3,59 Euro – ein 15 Prozent Rabatt-Deal.
Milka Nascher-Ei – das Schoko-Spiegelei
Ein echter Hingucker fürs Osternest: Das Milka Nascher-Ei* sieht aus wie ein Spiegelei und besteht aus Alpenmilch-Schokolade mit Vanille-Crème-Füllung. Eine originelle Nascherei für Kinder – und eine nette Abwechslung zu klassischen Osterhasen. Aktuell kostet das Eier-Set aus vier Eiern 3,70 statt 4,62 Euro, also rund 20 Prozent weniger.
Milka Ostereiersuche Mix – perfekt zum Verstecken
Dieses Set* ist wie gemacht für die klassische Ostereiersuche. Die Mischung aus Mini Eggs, Schoko-Talern und kleinen Wegweisern sorgt für Spannung im Garten oder in der Wohnung. Besonders praktisch: Die Portionen lassen sich leicht verstecken. Der Dealpreis liegt bei 6,05 statt 7,60 Euro – rund 20 Prozent günstiger.
Ostereier zum Befüllen – DIY-Nest für kleine Überraschungen
Diese bunten Ostereier* lassen sich individuell befüllen – etwa mit Schokolade, kleinen Spielzeugen oder Botschaften. Eine tolle Idee für kreative Osternester oder Schatzsuchen im Garten. Aktuell kostet das 6er-Set 12,79 statt 17,14 Euro – satte 25 Prozent Rabatt.
Spielzeuge und kleine Überraschungen fürs Osternest
NICI Plüschhase mit Karotte – niedliches Anhängsel
Dieser kleine Plüschhase* versteckt sich in einer weichen Karotte und kann als Anhänger an Rucksack oder Schlüsselbund befestigt werden. Ein niedliches Ostergeschenk, das Kinder überallhin begleitet. Aktuell kostet der Hase 9,56 statt 14,11 Euro – rund 32 Prozent Rabatt.
Mini Bunny Hug – süßer Plüschhase mit Geschenkbox
Ein kleines Plüschtier* mit großer Wirkung: Der Mini Bunny Hug kommt mit Strickmütze und Bommel und wird direkt in einer Geschenkbox geliefert. Damit eignet er sich perfekt fürs Osternest. Der Preis liegt aktuell bei 20,16 statt 25,20 Euro – rund 20 Prozent Rabatt.
Oster-Kindertattoos – 120 Motive für kleine Oster-Fans
Temporäre Tattoos* kommen bei Kindern immer gut an. Dieses Set enthält 120 verschiedene Oster-Motive und ist dermatologisch getestet sowie hautfreundlich. Perfekt für kleine Osterpartys oder als Überraschung im Nest. Mit 5,15 statt 8,98 Euro gibt es hier 43 Prozent Rabatt – ein echtes Schnäppchen.
Lustige Ostersocken – Hasen für die Füße
Auch Kleidung kann zu Ostern Spaß machen. Diese Socken mit Hasenmotiven* sind eine kleine, praktische Überraschung fürs Osternest – und sorgen garantiert für ein Lächeln. Aktuell kosten sie 9,31 statt 10,95 Euro, also etwa 15 Prozent weniger.
Einhorn-Regenbogeneier – magischer Überraschungseffekt
Diese bunten Eier* enthalten kleine Einhornfiguren, die beim Kontakt mit Wasser „schlüpfen“. Ein witziges Spielzeug für neugierige Kinder und eine schöne Idee für Osternester. Der Preis liegt derzeit bei 15,10 statt 20,12 Euro – etwa 25 Prozent Rabatt.
Play-Doh Blumenladen – kreatives Knet-Set
Mit diesem Play-Doh-Set* können Kinder ihren eigenen Blumenladen bauen. 27 Zubehörteile sorgen für viele kreative Möglichkeiten – von bunten Blumen bis zu fantasievollen Gartenkreationen. Ein tolles Geschenk für kleine Bastelfans. Aktuell kostet das Set 10,58 statt 15,12 Euro – rund 30 Prozent Rabatt.
Oster-Bastelset aus Holz – DIY-Deko für den Frühling
Dieses Bastelset* enthält Holz-Osterhasen und Eier zum Bemalen und Dekorieren. Ideal für kreative Nachmittage mit Kindern – und gleichzeitig eine hübsche Frühlingsdeko für Fensterbank oder Tisch. Mit 9,42 statt 11,09 Euro ist das Set aktuell 15 Prozent günstiger.
Stadt Land VOLLPFOSTEN – Oster-Edition
Der Spieleklassiker bekommt ein österliches Update. Die „Volle Möhre“-Edition* sorgt mit kreativen Kategorien für jede Menge Spaß bei Kindern und Erwachsenen. Perfekt für Familienabende rund um Ostern. Aktuell kostet der Spielblock 10,72 statt 13,10 Euro – rund 18 Prozent Rabatt.
Jetzt Osternest zum Schnäppchenpreis füllen
Die Amazon Frühlingsangebote 2026 liefern die perfekte Gelegenheit, das Osternest schon jetzt vorzubereiten – und dabei kräftig zu sparen. Von klassischen Schoko-Osterhasen über kreative Bastelsets bis hin zu lustigen Spielideen ist für jedes Kind etwas dabei. Viele Deals gelten nur für kurze Zeit, daher lohnt es sich, schnell zuzuschlagen. Wer jetzt einkauft, kann Ostern günstiger und stressfrei vorbereiten – und sorgt für strahlende Kinderaugen.
