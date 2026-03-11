Ostern 2026: Die besten Schnäppchen fürs Osternest bei den Amazon Frühlingsangeboten

Süßes fürs Nest, kleine Überraschungen und kreative Spielideen: Bei den Amazon Frühlingsangeboten vom 10. bis 16. März 2026 gibt es jede Menge Ostergeschenke für Kinder deutlich günstiger. Wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen – von Schokolade bis Spielzeug.

Frühlingsangebote 2026: Amazon startet große Rabattwoche

Der Frühling steht vor der Tür – und damit auch Ostern. Passend dazu zündet Amazon vom 10. bis 16. März 2026 seine großen Frühlingsangebote. Gerade jetzt lohnt sich ein Blick in die Angebotslisten besonders: Wer das Osternest frühzeitig füllt, kann ordentlich sparen. Denn eines ist klar: Zu Ostern gehören kleine Überraschungen einfach dazu. Wir haben uns durch die aktuellen Deals geklickt und zeigen Ihnen die besten Ostergeschenke für Kinder, die gerade besonders günstig zu haben sind.

Süße Ostern: Diese Schoko-Geschenke sind jetzt reduziert

Lindt GOLDHASE – der Klassiker fürs Osternest

Der Lindt GOLDHASE* ist wohl der bekannteste Osterhase überhaupt. Die Premium-Vollmilch-Schokolade mit dem goldenen Glanzpapier und dem roten Glöckchen gehört für viele Familien einfach zu Ostern dazu. Aktuell ist der Klassiker bei Amazon reduziert – für 3,83 statt 4,41 Euro, also rund 23 Prozent günstiger.

Lindt Schokolade GOLDHASE (100 g) – für 3,83 Euro bei Amazon* © Lindt

Lindt Hasen-Nest – Schoko-Set mit Überraschung

Hier bekommt das Osternest gleich ein Upgrade. Das Lindt Hasen-Nest* kombiniert einen GOLDHASEN mit acht gefüllten Lindt-Ostereiern in verschiedenen Sorten – von LINDOR Milch bis Nougat. Ideal zum Teilen oder als fertiges Geschenk. Der Preis liegt aktuell bei 11,20 statt 13,87 Euro – rund 19 Prozent Rabatt.

Lindt Hasen-Nest (194 g) – für 11,20 Euro bei Amazon* © Lindt



Großes Lindt Oster-Set – die XXL-Schoko-Box

Wenn das Osternest besonders üppig ausfallen soll, ist dieses Set ein Volltreffer. Die große Lindt-Osterbox* bringt gleich mehrere GOLDHASEN sowie zahlreiche Oster-Eier und Spezialitäten mit. Perfekt für Familien oder als Vorrat für die Ostereiersuche. Der Dealpreis liegt bei 24,87 statt 30,83 Euro – rund 19 Prozent Ersparnis.

Lindt Schokoladen Oster Set (894 g) – für 24,87 Euro bei Amazon* © Lindt



KitKat Easter Friends – kleine Osterfiguren zum Naschen

Knusprige Waffel trifft Milchschokolade: Die kleinen KitKat-Osterfiguren* bringen den beliebten Schokoriegel in österlicher Form ins Nest. Eine süße Kleinigkeit, die Kinder garantiert sofort vernaschen. Gerade kostet das Set 3,06 statt 3,59 Euro – ein 15 Prozent Rabatt-Deal.

KitKat Easter Friends (65 g) – für 3,06 Euro bei Amazon* © KitKat



Milka Nascher-Ei – das Schoko-Spiegelei

Ein echter Hingucker fürs Osternest: Das Milka Nascher-Ei* sieht aus wie ein Spiegelei und besteht aus Alpenmilch-Schokolade mit Vanille-Crème-Füllung. Eine originelle Nascherei für Kinder – und eine nette Abwechslung zu klassischen Osterhasen. Aktuell kostet das Eier-Set aus vier Eiern 3,70 statt 4,62 Euro, also rund 20 Prozent weniger.

Milka Nascher-Ei (124 g) – für 3,70 Euro bei Amazon* © Milka



Milka Ostereiersuche Mix – perfekt zum Verstecken

Dieses Set* ist wie gemacht für die klassische Ostereiersuche. Die Mischung aus Mini Eggs, Schoko-Talern und kleinen Wegweisern sorgt für Spannung im Garten oder in der Wohnung. Besonders praktisch: Die Portionen lassen sich leicht verstecken. Der Dealpreis liegt bei 6,05 statt 7,60 Euro – rund 20 Prozent günstiger.

Milka Ostereiersuche Mix (162 g) – für 6,05 Euro bei Amazon* © Milka



Ostereier zum Befüllen – DIY-Nest für kleine Überraschungen

Diese bunten Ostereier* lassen sich individuell befüllen – etwa mit Schokolade, kleinen Spielzeugen oder Botschaften. Eine tolle Idee für kreative Osternester oder Schatzsuchen im Garten. Aktuell kostet das 6er-Set 12,79 statt 17,14 Euro – satte 25 Prozent Rabatt.

com-four Osterei zum Befüllen (6 Stück) – für 12,79 Euro bei Amazon* © com-four



Spielzeuge und kleine Überraschungen fürs Osternest

NICI Plüschhase mit Karotte – niedliches Anhängsel

Dieser kleine Plüschhase* versteckt sich in einer weichen Karotte und kann als Anhänger an Rucksack oder Schlüsselbund befestigt werden. Ein niedliches Ostergeschenk, das Kinder überallhin begleitet. Aktuell kostet der Hase 9,56 statt 14,11 Euro – rund 32 Prozent Rabatt.

NICI Plüschhase mit Karotte (15 cm) – für 9,56 Euro bei Amazon* © NICI

Mini Bunny Hug – süßer Plüschhase mit Geschenkbox

Ein kleines Plüschtier* mit großer Wirkung: Der Mini Bunny Hug kommt mit Strickmütze und Bommel und wird direkt in einer Geschenkbox geliefert. Damit eignet er sich perfekt fürs Osternest. Der Preis liegt aktuell bei 20,16 statt 25,20 Euro – rund 20 Prozent Rabatt.

Mini Bunny Hug Plüschhase – für 20,16 Euro bei Amazon* © Kailisi

Oster-Kindertattoos – 120 Motive für kleine Oster-Fans

Temporäre Tattoos* kommen bei Kindern immer gut an. Dieses Set enthält 120 verschiedene Oster-Motive und ist dermatologisch getestet sowie hautfreundlich. Perfekt für kleine Osterpartys oder als Überraschung im Nest. Mit 5,15 statt 8,98 Euro gibt es hier 43 Prozent Rabatt – ein echtes Schnäppchen.

Kinder-Ostertattoos (120 Stück) – für 5,15 Euro bei Amazon* © lila liebt dich

Lustige Ostersocken – Hasen für die Füße

Auch Kleidung kann zu Ostern Spaß machen. Diese Socken mit Hasenmotiven* sind eine kleine, praktische Überraschung fürs Osternest – und sorgen garantiert für ein Lächeln. Aktuell kosten sie 9,31 statt 10,95 Euro, also etwa 15 Prozent weniger.

TwoSocks Ostersocken – für 9,31 Euro bei Amazon* © TwoSocks



Einhorn-Regenbogeneier – magischer Überraschungseffekt

Diese bunten Eier* enthalten kleine Einhornfiguren, die beim Kontakt mit Wasser „schlüpfen“. Ein witziges Spielzeug für neugierige Kinder und eine schöne Idee für Osternester. Der Preis liegt derzeit bei 15,10 statt 20,12 Euro – etwa 25 Prozent Rabatt.

Einhorn Regenbogeneier (6er Pack) – für 15,10 Euro bei Amazon* © Coodoo

Play-Doh Blumenladen – kreatives Knet-Set

Mit diesem Play-Doh-Set* können Kinder ihren eigenen Blumenladen bauen. 27 Zubehörteile sorgen für viele kreative Möglichkeiten – von bunten Blumen bis zu fantasievollen Gartenkreationen. Ein tolles Geschenk für kleine Bastelfans. Aktuell kostet das Set 10,58 statt 15,12 Euro – rund 30 Prozent Rabatt.

Play-Doh Blumenladen Spielset – für 10,58 Euro bei Amazon* © Hasbro

Oster-Bastelset aus Holz – DIY-Deko für den Frühling

Dieses Bastelset* enthält Holz-Osterhasen und Eier zum Bemalen und Dekorieren. Ideal für kreative Nachmittage mit Kindern – und gleichzeitig eine hübsche Frühlingsdeko für Fensterbank oder Tisch. Mit 9,42 statt 11,09 Euro ist das Set aktuell 15 Prozent günstiger.

Holz Bastelset Kinder Ostern – für 9,42 Euro bei Amazon* © Generic

Stadt Land VOLLPFOSTEN – Oster-Edition

Der Spieleklassiker bekommt ein österliches Update. Die „Volle Möhre“-Edition* sorgt mit kreativen Kategorien für jede Menge Spaß bei Kindern und Erwachsenen. Perfekt für Familienabende rund um Ostern. Aktuell kostet der Spielblock 10,72 statt 13,10 Euro – rund 18 Prozent Rabatt.

Stadt Land VOLLPFOSTEN – Oster-Edition – für 10,72 Euro bei Amazon* © DENKRIESEN

Jetzt Osternest zum Schnäppchenpreis füllen

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 liefern die perfekte Gelegenheit, das Osternest schon jetzt vorzubereiten – und dabei kräftig zu sparen. Von klassischen Schoko-Osterhasen über kreative Bastelsets bis hin zu lustigen Spielideen ist für jedes Kind etwas dabei. Viele Deals gelten nur für kurze Zeit, daher lohnt es sich, schnell zuzuschlagen. Wer jetzt einkauft, kann Ostern günstiger und stressfrei vorbereiten – und sorgt für strahlende Kinderaugen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.