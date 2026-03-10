21 % Rabatt auf Dyson Airstrait: Was kann der Luxus-Hairstyler wirklich?

Der innovative Haarstyler Dyson Airstrait Straightener gehört zu den spannendsten Beauty-Geräten der letzten Jahre. Statt klassischer Heizplatten nutzt das Gerät gezielten Luftstrom, um Haare gleichzeitig zu trocknen und zu glätten.

Laut idealo.at Preisvergleich ist der Hairstyler derzeit ab etwa 399 € erhältlich – rund 21 % günstiger als üblich. Für ein Dyson-Stylinggerät ist ein solcher Rabatt eher selten und deshalb für viele Beauty-Fans besonders interessant.

Doch was steckt wirklich hinter dem Hype um den Airstrait?

Glätten ohne klassische Hitzeplatten

Dyson Airstrait Limited Edition Samtrot/Gold © idealo.at

Der größte Unterschied zu normalen Glätteisen: Der Dyson Airstrait arbeitet ohne heiße Metallplatten. Stattdessen wird ein starker, präzise gerichteter Luftstrom genutzt, der das Haar gleichzeitig trocknet und glättet.

Das bedeutet:

Sie können Ihre Haare direkt aus dem feuchten Zustand stylen, ohne sie vorher komplett zu föhnen.

Das System funktioniert mit einem leistungsstarken Motor, der Luft durch die Stylingarme leitet. Diese Luft wird gezielt entlang der Haarsträhnen geführt und sorgt dafür, dass das Haar beim Trocknen gleichzeitig geglättet wird.

Für viele Nutzer kann das zwei Styling-Schritte ersetzen.

Dyson Airstrait Limited Edition Samtrot/Gold © idealo.at

Dyson Airstrait Limited Edition Samtrot/Gold © idealo.at

Temperaturkontrolle zum Schutz der Haare

Der Dyson Airstrait verfügt über eine intelligente Temperaturkontrolle, die die Wärme regelmäßig überwacht. Sensoren messen die Temperatur des Luftstroms mehrfach pro Sekunde, damit das Haar nicht übermäßig erhitzt wird.

Beim Styling stehen verschiedene Modi zur Verfügung:

Wet-Mode für das Glätten aus feuchtem Haar

Dry-Mode zum Auffrischen trockener Frisuren

Cool-Mode zum Fixieren des Stylings

Im Wet-Modus können beispielsweise Temperaturen von etwa 80 °C bis 140 °C gewählt werden, abhängig vom Haartyp.

Dyson Airstrait Limited Edition Samtrot/Gold © idealo.at

Zeitersparnis im Alltag

Ein Vorteil des Geräts liegt im kombinierten Styling-Prozess. Da Trocknen und Glätten gleichzeitig stattfinden, kann die gesamte Routine schneller erledigt werden.

Herstellerangaben zufolge kann das Gerät:

das Styling vereinfachen

Frizz und abstehende Haare reduzieren

Haare glatter und glänzender wirken lassen



Außerdem berichten viele Nutzer, dass der Hairstyler im Alltag mehr Volumen und Bewegung im Haar erhält als klassische Glätteisen!

Im Vergleich zu vielen klassischen Glätteisen sind diese Temperaturen deutlich niedriger.

Fazit

Der Dyson Airstrait Straightener ist kein gewöhnliches Glätteisen, sondern eher eine Mischung aus Föhn und Styler. Durch den gerichteten Luftstrom kann das Haar gleichzeitig trocknen und geglättet werden – ohne klassische Heizplatten.

Wer seine Haare regelmäßig stylt, könnte damit Zeit sparen und gleichzeitig die Hitzeeinwirkung reduzieren. Aktuell ist das Gerät im Preisvergleich auf idealo.at ab etwa €399 erhältlich – rund 21 % günstiger als üblich, was das Angebot für viele Beauty-Fans besonders interessant macht!