Haushaltsklassiker reduziert: Swiffer, Vileda, Hakle und Zewa im Frühlingsdeal

Die Amazon-Frühlingsangebote bringen nicht nur Technik-Deals, sondern auch viele Rabatte auf Produkte, die im Alltag ständig gebraucht werden. Gerade bei Reinigungsartikeln, Küchenpapier oder Toilettenpapier kann sich ein Blick auf die aktuellen Angebote lohnen.

Wir zeigen Ihnen einige Haushaltsprodukte, die derzeit besonders gefragt sind und aktuell günstiger erhältlich sind.

Für eine schnelle Reinigung zwischendurch greifen viele Haushalte zu Swiffer-Tüchern. Die feuchten Bodentücher mit Citrusfrische-Duft sind speziell für Hartböden entwickelt und können Staub, Schmutz und Flecken aufnehmen.

Das Nachfüllpack enthält 60 Tücher und ist aktuell für € 14,11 erhältlich – rund 36 % günstiger als üblich.

Swiffer Bodenwischer Nachfüllpackung, Feuchte Bodentücher mit Citrusfrische-Duft, 60 Stück, Für Eine Schnelle & Einfache Reinigung von Hartböden © Amazon



Wenn Sie bereits einen passenden Bodenwischer besitzen, kann ein neuer Bezug oft für bessere Reinigung sorgen. Der Vileda H2PrO Mikrofaser-Bezug ist dafür gedacht, hartnäckigen Schmutz aufzunehmen und lässt sich nach der Nutzung einfach in der Waschmaschine reinigen.

Der Bezug kostet derzeit € 8,46 – etwa 16 % weniger als der reguläre Preis.

Vileda H2PrO Bodenwischer Ersatzbezug | Mikrofaser Bezug | Entfernt hartnäckigem Schmutz | einfache Befestigung am Rahmen | maschinenwaschbar | langlebiger Wisch-Mopp | für alle Hartböden | 1er Pack © Amazon



Der Vileda Spray Mop ist eine praktische Lösung für die tägliche Bodenpflege. Durch die integrierte Sprühfunktion können Sie den Boden direkt beim Wischen befeuchten, ohne einen Eimer verwenden zu müssen.

Aktuell kostet der Mop € 37,01, was etwa 16 % Rabatt entspricht.

Vileda 1–2 Spray flach Spray Mop Mopp/Nachfüllpack, rot © Amazon

Auch Produkte des täglichen Bedarfs sind reduziert. Das Hakle Traumweich Toilettenpapier wird als Großpack mit 72 Rollen und vierlagigem Papier angeboten.

Der Preis liegt derzeit bei € 30,13 – rund 19 % günstiger.

Hakle Traumweich Toilettenpapier – 72 Rollen, 130 4-lagige Blatt pro Rolle, Sanfte Reinigung für Wohlbefinden © Amazon



Für Küche und Haushalt gehört Küchenpapier zu den meistgenutzten Produkten. Das Zewa Wisch & Weg extra lang wird als Mega-Pack mit neun Rollen verkauft.

Im Frühlingsangebot kostet das Set € 20,68 – etwa 24 % weniger als sonst.

Zewa Wisch&Weg extra lang Original, Mega Pack, 9 Packungen © Amazon



Fazit

Die Amazon-Frühlingsangebote zeigen, dass sich Rabatte nicht nur bei großen Anschaffungen lohnen. Auch Alltagsprodukte für Reinigung und Haushalt sind derzeit teilweise deutlich günstiger erhältlich.

Wenn Sie ohnehin Nachschub für Zuhause brauchen, kann es sich lohnen, diese Angebote im Auge zu behalten – besonders solange die Frühlingsaktionen laufen.

