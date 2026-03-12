Eis wie aus der Gelateria: Ninja CREAMi jetzt im Frühlingsangebot bei Amazon

Die Amazon Frühlingsangebote laufen auf Hochtouren – und wer Eis liebt, sollte jetzt genauer hinschauen: Die beliebte Ninja CREAMi Deluxe ist aktuell deutlich reduziert. Wir zeigen, warum sich der Deal lohnt – und welche Alternativen ebenfalls interessant sind.

Noch bis zum 16. März 2026 laufen die großen Amazon Frühlingsangebote – und darunter verstecken sich einige echte Küchengeräte-Highlights. Ein besonders eiskalter Deal: die Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine. Mit ihr lassen sich im Handumdrehen Eiscreme, Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshakes oder Slushies zubereiten – und genau deshalb gehört die Ninja-Reihe seit einiger Zeit zu den absoluten Social-Media-Stars unter den Dessert-Maschinen.

Wir haben uns den aktuellen Amazon-Deal angesehen – und zeigen außerdem noch eine High-End-Version für Eis-Fans sowie eine günstigere Alternative.

Ninja CREAMi Deluxe: Der Eis-Trend aus TikTok jetzt im Frühlingsangebot

Wer aktuell über selbstgemachtes Eis spricht, kommt an der Ninja CREAMi Deluxe* kaum vorbei. Die Maschine gehört zu den beliebtesten Dessert-Makern der letzten Jahre – und das hat gute Gründe. Mit 10 verschiedenen Programmen verwandelt sie einfache Zutaten in cremige Desserts: klassische Eiscreme, Sorbet, Frozen Yogurt, Milchshakes oder sogar Slushies für den Sommer. Besonders praktisch: Die 2-in-1-Geschmacksfunktion, mit der zwei verschiedene Sorten in einem Behälter kombiniert werden können – perfekt für alle, die gern experimentieren.

Auch die Bedienung ist simpel: Zutaten einfrieren, Becher einsetzen, Programm wählen – und die Maschine erledigt den Rest. Durch das Ninja-Creamify-System wird selbst hart gefrorene Masse in Sekunden cremig aufgeschlagen.

Preis-Check: Im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote sinkt der Preis aktuell auf 201,67 statt 272,26 Euro – ein Rabatt von rund 26 Prozent. Für eine so vielseitige Eismaschine ist das ein ziemlich attraktiver Deal.

Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine – für 201,67 Euro bei Amazon* © Ninja

Upgrade für Eis-Profis: Ninja CREAMi Scoop & Swirl

Wer noch mehr Funktionen möchte, kann zur Ninja CREAMi Scoop & Swirl* greifen – quasi die Luxusversion der beliebten Eismaschinen-Serie. Das Modell bietet 13 Programme statt 10 und erweitert die Dessert-Palette um Softeis und Gelato. Besonders spannend ist die Mix-In-Funktion: Zutaten wie Schokolade, Kekse oder Nüsse werden automatisch untergerührt – ganz wie in der Gelateria.

Im Vergleich zur Deluxe-Version richtet sich dieses Modell vor allem an echte Eis-Fans, die regelmäßig neue Rezepte ausprobieren wollen.

Preis-Check: Mit 302,51 statt 373,10 Euro liegt sie preislich zwar über der Deluxe-Variante, ist aktuell aber ebenfalls deutlich reduziert.

Ninja CREAMi Scoop & Swirl Eismaschine – für 302,51 Euro bei Amazon*



© Ninja

Günstigere Alternative: Tefal Dolci Eismaschine

Wer eine vielseitige Eismaschine sucht, aber etwas weniger ausgeben möchte, sollte sich die Tefal Dolci Eismaschine* ansehen. Mit 10 Programmen deckt sie ebenfalls viele klassische Desserts ab – darunter Eiscreme, Gelato, Sorbet und Frozen Yogurt. Praktisch: Im Lieferumfang sind gleich drei Tritan-Eisschüsseln, sodass mehrere Sorten vorbereitet werden können.

Im Vergleich zu den Ninja-Geräten fehlt zwar die Creamify-Technologie, dafür punktet die Dolci mit automatischem Reinigungsprogramm und besonders einfacher Bedienung.

Preis-Check: Der Deal ist sogar noch stärker: 171,42 statt 268,13 Euro – satte 36 Prozent Rabatt.

Tefal Dolci Eismaschine – für 171,42 Euro bei Amazon* © Ninja

Worauf sollte man beim Kauf einer Eismaschine achten?

Wer über eine Eismaschine nachdenkt, sollte vor allem auf Programme, Bedienung und Zubehör achten. Moderne Geräte wie die Ninja-Modelle bieten mehrere Programme für unterschiedliche Desserts – von klassischer Eiscreme bis hin zu Slushies oder Softeis. Wichtig ist außerdem die Textur-Technologie, die entscheidet, wie cremig das Ergebnis wird.

Ein weiterer Punkt ist das Zubehör: Mehrere Eisbehälter sind praktisch, wenn verschiedene Sorten vorbereitet werden sollen. Und nicht zuletzt spielt auch die Reinigung eine Rolle – herausnehmbare Teile oder automatische Programme sparen hier viel Zeit.

Der Sommer kann kommen – mit der eigenen Eismaschine

Die Amazon Frühlingsangebote liefern aktuell einige richtig gute Deals für Dessert-Fans. Die Ninja CREAMi Deluxe ist dabei ein besonders spannender Mittelweg aus Funktionsvielfalt und Preis. Wer noch mehr Möglichkeiten möchte, greift zur Scoop & Swirl. Und wer etwas sparen will, bekommt mit der Tefal Dolci ebenfalls eine solide Alternative.

Unser Eindruck: Wer schon länger mit einer Eismaschine liebäugelt, findet jetzt eine richtig gute Gelegenheit zum Zuschlagen – denn solche Rabatte sieht man meist nur während großer Shopping-Aktionen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.